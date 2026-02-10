Después de que las tensiones entre Europa y Estados Unidos se elevaran considerablemente por el asunto de Groenlandia, hemos vivido en una especie de calma momentánea. Sin embargo, ahora uno de los grandes protagonistas de la política europea advierte que este conflicto no está aún resuelto. ¿Quién lo ha dicho y qué impacto puede tener?

Europa ya no se fía de Estados Unidos

Emmanuel Macron, presidente de la república francesa, ha advertido que las tensiones entre Europa y Estados Unidos por Groenlandia están lejos de acabarse. Si bien actualmente no se sabe mucho más sobre este problema, conociendo a Donald Trump es posible que se lo haya guardado para negociar con otros asuntos. En esa línea, Macron afirma que no solo se refiere a Groenlandia, sino también a las tensiones arancelarias y por las regulaciones a las tecnológicas. De hecho, el presidente de la república también ha aprovechado para hacer referencia a lo que él llama "el momento Groenlandia", donde los principales líderes europeos se pusieron de acuerdo para parar los pies a Trump y decir un claro "no" a la intromisión de Estados Unidos en la isla más grande del mundo. En cualquier caso, hablamos de un asunto bastante grave, ya que se trata de un conflicto entre países de la OTAN, que en teoría deberían estar unidos y apoyarse mutuamente. Si bien Trump tiene razón en reclamar mayores inversiones en defensa a los países europeos y no depender únicamente de Estados Unidos, de nuevo las formas del presidente de Estados Unidos exceden lo adecuado.

En este punto, Europa, o al menos Macron, parece haberse dado cuenta que Estados Unidos ya no es ese socio totalmente fiable e incondicional y que Trump está intentando usar nuestras vulnerabilidades para sacar rédito económico y político. El problema de Europa ha sido que hemos estado durante años en una posición de pasividad, donde el único interés era la supervivencia política de muchos de sus líderes y regulaciones que no han tenido demasiado impacto positivo en la vida del ciudadano, a la vez que descuidar nuestros sistemas de defensa, dependiendo de Estados Unidos.

China se suma al problema

Además, Macron también aprovecha para poner la atención en China y temas económicos. Macron afirma que "Tenemos el tsunami chino en el frente comercial y una inestabilidad constante en el lado estadounidense. Estas dos crisis representan una profunda conmoción, una ruptura para los europeos." En ese sentido, apoya lo que viene a ser una política proteccionista en el que se primen los productos de la propia Unión Europea para frenar la ola de bienes baratos chinos importados a nuestro continente ante el excedente de producción que viven en el país asiático. El presidente va más allá y vuelve a pedir que se emita deuda conjunta para invertir en lo que él ha llamado las "batallas" de la IA y computación cuántica, transición energética y defensa. También recuerda que Trump volverá a atacar a la UE con aranceles, ya que algunos países de la Unión están empezando a poner nuevas limitaciones a las redes sociales americanas, lo que seguro genera descontento.

Los problemas de la UE

Más allá de las palabras de Macron y donde probablemente en partes tenga razón, la cuestión es que en la UE seguimos viviendo un momento de inestabilidad interna, con muchos países encontrando dificultades para establecer un gobierno fuerte. A esto se le suma el elevado endeudamiento, los déficits estructurales y la poca voluntad política real para solucionar estos problemas. Además, el envejecimiento de la población está haciendo mella en los sistemas de pensiones, que siguen basándose en un sistema de reparto que se creó en 1881 por Otto von Bismarck cuando la gente moría jóven y apenas cobraba pensión. Es más, podemos decir que las políticas proteccionistas seguirían perjudicando a la propia UE, ya que sus consumidores pagarían precios más elevados por los bienes y servicios que consumen, además de que no descartaríamos que entraramos en otra nueva ola de regulaciones y estatismo que finalmente no reporten crecimiento. Sin ir más lejos, Francia y Alemania siguen enfrascados en el proyecto de avión de combate, el cuál muchos expertos dan por muerto. ¿Si entre dos países de la UE no se ponen de acuerdo, de verdad podemos esperar una coordinación de los 27?



