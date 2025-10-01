🔝El Nasdaq 100 se acerca a máximos históricos pese al cierre del gobierno

El Nasdaq 100 sube un 0,4 % hoy, acercándose a la marca de los 25 000 puntos y situándose apenas un 0,3 % por debajo de su máximo histórico. El contrato ha revertido por completo la caída que comenzó ayer por la tarde y se prolongó hasta el inicio de la sesión europea. Además, las alzas en los futuros del Nasdaq 100 se aceleraron con fuerza tras la apertura de Wall Street hoy.
El repunte ocurre a pesar del cierre del gobierno. Aunque el shutdown puede tener un impacto limitado e inmediato en las operaciones de las principales compañías tecnológicas, los índices de Wall Street históricamente han tendido a subir durante estos cierres, un resultado que suele parecer contraintuitivo. Sin embargo, el cierre aumenta la probabilidad de un deterioro en el mercado laboral, lo que podría llevar a la Reserva Federal a recortar las tasas de interés.
El informe de ADP de hoy mostró una pérdida de 32 000 empleos del sector privado, el peor dato para el empleo privado desde enero de 2021. Además, la lectura anterior fue revisada a la baja.
Los principales impulsores del mercado hoy son las acciones del sector biotecnológico y farmacéutico, incluso aunque el cierre del gobierno pueda ralentizar procesos como la aprobación de nuevos fármacos. Los fabricantes de semiconductores conforman el segundo grupo con mayores alzas en la jornada.
Fortaleza en el Russell 2000 y en metales, máximos históricos en Reino Unido
