El Ibex 35 termina en verde

El Ibex 35 se ha dado la vuelta en la sesión y ha terminado con sólidas subidas que le han permitido cerrar por encima de los 15.500 puntos. En Europa el ánimo ha sido similar, con unos datos de inflación en línea con lo esperado pero con el PMI manufacturero de septiembre ligeramente por encima de lo previsto. En Estados Unidos los índices corrigen, pero el cierre de gobierno de momento no ha causado muchos estragos en los mercados.
Movimientos en el Ibex 35
Las acciones de Solaria han liderado claramente al Ibex 35, con una subida que por momentos ha superado ampliamente el 10%, para acabar repuntando algo más del 7%. Aunque los resultados de ayer fueron buenos, las subidas han sido sin duda propiciadas por un cierre de cortos y es probable que estos movimientos sigan siendo frecuentes hasta que se liquiden todas las posiciones en corto. ArcelorMittal y Acerinox han repuntado alrededor de un 5%. Esto se debe a las altas posibilidades de que la UE imponga un arancel del 50% al acero. Alrededor de la mitad de las ventas de Arcelor y algo más de un tercio de los ingresos de Acerinox se producen en Europa, por lo que se verían muy favorecidas por esta medida. Rovi ha continuado también las alzas de ayer y el optimismo por su puesta en escena en Estados Unidos con producción nacional.
IAG se ha dejado algo más de un 1% y ha sido la peor del selectivo después del repunte de hace un par de sesiones. Sabadell también ha estado entre las que más caen, después de conocer la noticia de que David Martínez, el principal accionista individual del banco, haya aceptado la oferta de BBVA. Esto aumenta la probabilidad de éxito de la operación, aunque sigue sin estar claro que pueda alcanzar el 50%.
Otros movimientos
En Europa tanto el DAX como el CAC 40 han repuntado casi un 1%, con la parte alta con fuertes subidas. En el caso del índice francés ha destacado Sanofi, con una subida de más del 7%. Destaca el caso de los índices americanos, que están cotizando con ligeras caídas a pesar de que no se sabe cuánto durará este cierre de gobierno. Además, el dato de ADP ha sido mucho peor de lo esperado, mostrando una destrucción de empleo privado. Todo ello en una semana en la que todavía no se sabe si conoceremos el informe de NFP del viernes. Esto deja un panorama complicado para la FED, aunque todavía queda para que tenga lugar la reunión de este mes.
El oro ha subido un 0,2%, marcando de nuevo máximos históricos en un contexto de incertidumbre en varios frentes. Tanto a nivel militar como político, los fundamentos de las subidas del oro siguen presentes. Mientras, bitcoin ha tenido más fuerza y ha terminado la sesión con un impulso del 2,7%. El petróleo cae más de un 1,3%, mientras que el dólar ha aguantado bien el tipo frente al euro.
