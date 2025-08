El Nasdaq 100 sube gracias a los resultados trimestrales

El índice tecnológico, el Nasdaq 100, sube un 0,30% en el inicio de la sesión, gracias a los buenos resultados corporativos. Los inversores parece que pasan por alto las últimas amenazas arancelarias del presidente Donald Trump, en este caso sobre India, y más datos que apuntaban a la debilidad económica de Estados Unidos. Si bien es posible que se produzcan retrocesos, sobre todo debido a las influencias macroeconómicas y las malas tendencias estacionales, la gran duda es si estos movimientos se conviertan en oportunidades de compra o si están señalando un cambio de tendencia. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil A nivel económico el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmó que la desaceleración de la economía estadounidense podría hacer que un recorte de tipos de interés sea apropiado a corto plazo, y aún prevé dos recortes para finales de año, lo cual añade cierto optimismo entre los inversores. Movimientos destacados en el Nasdaq 100 Entre las empresas con mayores movimientos del Nasdaq 100, destaca Apple, que sube alrededor de un 3,5%, ya que el presidente Donald Trump se dispone a anunciar que la empresa se comprometerá a invertir otros 100.000 millones de dólares en la fabricación nacional. Otras entidades que también son protagonistas por la publicación de los resultados son McDonald 's cuyas acciones avanzan gracias al repunte de las ventas en el último trimestre, mientras que Uber anunció una recompra de acciones por valor de 20.000 millones de dólares. También Walt Disney sorprendió a los inversores, gracias al crecimiento continuo en sus parques y en el negocio de streaming, eclipsando un clima difícil para las películas y la televisión tradicional. En el lado opuesto encontramos a AMD, que no pudo ofrecer una perspectiva clara sobre la reanudación de las ventas en China, y Super Micro Computer que redujo su pronóstico de ingresos para el año y proyectó ganancias trimestrales que no alcanzaron las estimaciones.



