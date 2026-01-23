El Nasdaq 100 sube ligeramente

La última sesión de la semana en la bolsa estadounidense ha tenido un comienzo relativamente flojo. Si bien observamos un intento de recuperación por parte de las empresas tecnológicas, su magnitud se está limitando rápidamente y la mayoría de las empresas están perdiendo terreno intradía. Los inversores esperan con interés la próxima semana, cuando conoceremos una serie de datos macroeconómicos, la decisión de la Fed y los resultados de las empresas del Mag7. El Nasdaq sube un 0,25%, mientras que el S&P 500 baja un 0,01% y el Russell 2000 desciende casi un 0,8%.

Datos en Estados Unidos

Poco después del inicio de la jornada, también conocimos los datos del PMI de la economía estadounidense. Los datos preliminares del PMI de enero para EE. UU. indican un mayor crecimiento de la actividad económica, aunque ligeramente inferior a las expectativas del mercado. El índice manufacturero se situó en 51,9, frente a una previsión de 52,0, lo que sugiere un ritmo de expansión moderado pero estable en el sector manufacturero. El PMI del sector servicios descendió ligeramente a 52,5, frente a las expectativas de 52,8, lo que indica un ligero debilitamiento de la demanda en la mayor parte de la economía. A su vez, el índice compuesto subió a 52,8 desde 52,7 en diciembre, lo que confirma la resiliencia general de la economía a principios de año. Los datos indican que el sector privado estadounidense continúa expandiéndose, aunque el impulso del crecimiento comienza a normalizarse.

Datos de la Universidad de Michigan

Índice de sentimiento de la Universidad de Michigan en enero: 56,4 (pronóstico: 54,0; anterior: 54,0)

Situación actual: 55,4 (pronóstico: 52,3; anterior: 52,4)

Expectativas: 57,0 (pronóstico: 55,0; anterior: 55,0)

Inflación a 1 año: 4,0 % (pronóstico: 4,2 %; anterior: 4,2 %)

Inflación a 5-10 años: 3,3 % (pronóstico: 3,4 %; anterior: 3,4 %)

El Nasdaq 100 sigue intentando recuperarse al inicio de la sesión de hoy. Desde un punto de vista técnico, tras superar la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, el instrumento confirmó una tendencia alcista a medio plazo, que, sin embargo, se ve limitada por una barrera creada por numerosos máximos locales que han limitado los movimientos alcistas desde finales de 2025 (límites superiores de la ruptura del fondo de la cuña). Los soportes clave se mantienen sin cambios: la curva azul (EMA de 50 días) y la curva morada (EMA de 100 días).

Gráfico del Nasdaq 100 con velas diarias.

Fuente: xStation5

Volatilidad actual de las empresas en Wall Street. Fuente: xStation5

Empresas del Nasdaq 100 y relacionadas

China ha permitido que gigantes tecnológicos como Alibaba, Tencent y ByteDance realicen pedidos de chips de IA de Nvidia (NVDA.US) H200, lo que sugiere la inminente aprobación de importaciones cruciales para el desarrollo de la inteligencia artificial. Las empresas ya pueden negociar las cantidades, aunque las aprobaciones finales probablemente también requerirán la compra de chips nacionales. Esta noticia impulsó las acciones de Nvidia en aproximadamente un 1,5%, lo que la convirtió en líder entre las "Siete Magníficas".

Las acciones de Intel (INTC.US) cayeron un 14% tras la publicación de los resultados trimestrales, que, a pesar de unos beneficios por acción mejores de lo esperado (0,15 dólares frente a 0,08 dólares), decepcionaron con un pronóstico débil para el primer trimestre y problemas de suministro de chips. Los ingresos ascendieron a 13.700 millones de dólares, frente a los 13.400 millones previstos, pero la compañía advirtió sobre la escasez de capacidad de producción durante un período clave. Los inversores reaccionaron con una fuerte toma de beneficios, a pesar de que Intel había sido previamente uno de los líderes del S&P 500 gracias al apoyo del gobierno estadounidense, que adquirió una participación del 10% en la compañía. JPMorgan redujo su precio objetivo de 35 a 30 dólares, señalando la escasa capacidad de Intel para capitalizar la creciente demanda de procesadores para servidores.

Fuente: Plataforma de XTB

Las acciones de la compañía registraron fuertes caídas hoy, pero desde una perspectiva técnica, mantienen su tendencia alcista a medio plazo. Cabe destacar que, al observar las Bandas de Bollinger en un promedio de 14 días y 2 desviaciones estándar, el precio se encuentra actualmente probando los valores promedio de la dinámica más reciente del precio de la acción.

Las acciones de Capital One (COF.US) cayeron aproximadamente un 2% tras anunciar la adquisición de la fintech Brex por 5.150 millones de dólares. La transacción busca fortalecer la posición del banco en el segmento de pagos empresariales y servicios corporativos. Sin embargo, los inversores reaccionaron con cautela a la noticia, temiendo los costes de integración a corto plazo.

Las acciones de Life360 (LIF.US) subieron un 23% tras publicar resultados muy sólidos para 2025. La compañía reportó un aumento del 20% en usuarios activos mensuales, alcanzando los 95,8 millones. Unos resultados financieros mejores de lo esperado confirmaron la eficacia de la estrategia de monetización y el desarrollo de la función de seguridad familiar de la app creada por la compañía.

Las acciones de Spotify (SPOT.US) subieron aproximadamente un 2% después de que Goldman Sachs elevara su recomendación de "neutral" a "compra". Los analistas destacaron la mejora de los márgenes, el aumento de los ingresos publicitarios y el sólido crecimiento de los usuarios premium. Los inversores también reaccionaron positivamente a la estrategia de reducción de costes y a la expansión en el segmento de podcasts.

