El Ibex 35 continúa desangrándose y abre la sesión con fuertes caídas de más del 2%. El selectivo español es uno de los más impactados por el conflicto debido a su exposición cíclica y con algunos valores muy ligados a la logística y transporte mundial. En Europa también vemos caídas similares a pesar de que ayer los índices estadounidenses acabaron en verde. La realidad es que la Zona Euro es importadora neta de energía, lo que nos expone mucho más al conflicto que otros países. La ventaja de Europa es que un ligero repunte de la inflación seguiría dejando el IPC de la Eurozona en un rango aceptable, pero para España en particular podría suponer un repunte muy dañino para la renta disponible de nuestra población. El conflicto sigue empeorando, más que relajarse.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Repsol vuelven a liderar la jornada, aunque en esta ocasión las subidas son bastante más moderadas. Después de los repuntes de ayer, podemos decir claramente que es la compañía más beneficiada del selectivo español por este conflicto. El aumento de los precios del gas y del petróleo permitirán aumentar sus márgenes, al menos temporalmente. Esto se ha producido en un entorno donde además los precios del crudo no terminaban de repuntar y en el que la compañía reportó hace poco tiempo unos resultados que no fueron buenos. Indra también está repuntando hoy. La compañía debería beneficiarse de un aumento de la prima geopolítica, pero el sector europeo de defensa está teniendo un comportamiento algo más errático y los inversores primaron las empresas americanas en el día de ayer.

Empresas que más bajan del Ibex 35

En la parte baja de la tabla vemos fuertes caídas, pero no todas provocadas por el conflicto. Naturgy está descendiendo con fuerza, empujada por la noticia de que BlackRock ha salido completamente del accionariado vendiendo su más de 11% en la compañía. El importe supera los 2.790 millones de euros y se ha realizado en una colocación acelerada a inversores cualificados. Esto debería aumentar el capital flotante del valor, pero en un contexto como el actual es difícil que una noticia se interprete como positiva. Además, el precio de venta fue de 25,2€, inferior a los niveles de cotización previos a la noticia.

Otras compañías energéticas como Acciona o Solaria también caen con fuerza, con los inversores probablemente rotando hacia compañías energéticas con exposición a gas y petróleo. El sector acerero también podría sufrir por el impacto al transporte de productos químicos necesarios para sus procesos y que son transportados por el estrecho de Ormuz, mientras que la banca también sigue anotándose fuertes caídas por su componente cíclico y sensibilidad a eventos geopolíticos que pueden reducir el apetito al crédito.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

