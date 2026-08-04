El Nasdaq 100 sube un 0,6% y recupera 29.000 puntos 🔼 Sólidos resultados de ON Semiconductor y Palantir

Los futuros del Nasdaq 100 suben un 0,6% ante el resurgimiento del optimismo en torno a la IA, previo a otra jornada intensa de resultados empresariales. El sentimiento previo a la apertura del mercado estadounidense se ve impulsado por las sólidas previsiones de Palantir y ON Semiconductor, lo que refuerza la confianza de los inversores en que la enorme inversión en inteligencia artificial está empezando a traducirse en beneficios financieros tangibles. La atención del mercado también se centra en la siguiente ronda de resultados empresariales y en los próximos datos macroeconómicos, que ofrecerán una visión más profunda de la salud de la economía y el sector empresarial estadounidenses.

El S&P 500 se encuentra a tan solo 20 puntos de alcanzar su primer máximo histórico desde junio, mientras que el Dow Jones cerró el lunes en un nuevo máximo histórico por primera vez desde julio. Los sólidos resultados de las principales empresas tecnológicas y el continuo optimismo en torno a la monetización de la IA siguen siendo factores clave que impulsan el mercado de valores estadounidense. Al mismo tiempo, las recientes declaraciones del presidente Trump han alimentado las esperanzas de una desescalada gradual de las tensiones en Oriente Medio, mientras que los precios del petróleo ya han retrocedido aproximadamente un 10% desde su máximo reciente.

Los líderes en IA continúan fortaleciendo el sentimiento del mercado.

Tras los sólidos resultados de Microsoft y Amazon la semana pasada, los inversores reciben una nueva confirmación de que las inversiones multimillonarias en IA están empezando a generar rentabilidades significativas. Palantir elevó nuevamente su previsión de ingresos para todo el año, citando la fuerte demanda de su plataforma de software basada en IA tanto por parte de agencias gubernamentales como de clientes comerciales.

Mientras tanto, ON Semiconductor publicó una previsión de ventas mejor de lo esperado, impulsada por la creciente demanda de chips de gestión de energía utilizados en centros de datos de IA. El optimismo se extendió también al sector de la IA en general, con Micron (+2,3%), Nvidia (+0,7%) y Marvell Technology (+4,4%) registrando subidas en la sesión previa a la apertura.

La temporada de resultados sigue superando los promedios históricos.

La temporada de resultados en EE. UU. se mantiene excepcionalmente sólida. De las 304 empresas del S&P 500 que habían presentado sus resultados del segundo trimestre al cierre de la semana pasada, el 85,2 % superó las expectativas de los analistas, muy por encima del promedio a largo plazo de aproximadamente el 67,5 %.

Entre las empresas que presentan sus resultados hoy se encuentran varias compañías importantes, como Merck, Pfizer, Caterpillar, Marathon Petroleum y McDonald's. Por su parte, las acciones de Snap subieron más del 8 % tras superar las expectativas de ingresos, impulsadas por un mayor gasto publicitario durante la Copa Mundial de la FIFA y una mayor actividad de los grandes anunciantes norteamericanos.

Gráfico del futuro del Nasdaq 100 con velas diarias

El contrato de futuros del Nasdaq 100 ha experimentado una recuperación en forma de V y ha superado nuevamente el nivel de los 29.000 puntos, acercándose a la resistencia en la EMA de 50 días en el gráfico diario. Una ruptura sostenida por encima de esta media móvil podría representar un cambio importante en la dinámica del mercado a mediano plazo.

Fuente: xStation5