🗽El S&P 500 alcanza un nuevo récord histórico

Las acciones estadounidenses están atrayendo un renovado interés comprador, ya que los inversores se centran en una temporada de resultados récord en EE. UU. tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que las negociaciones con Irán continúan. Si bien Teherán no ha indicado oficialmente su disposición a abandonar las opciones militares, los inversores parecen estar cada vez más acostumbrados a la nueva realidad geopolítica en Oriente Medio. Los comentarios de Trump se interpretaron como una posible señal de que ambas partes podrían buscar gradualmente reducir las tensiones antes de las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. este otoño. Como resultado, la bajada de los precios del petróleo y el descenso de los rendimientos de los bonos están brindando un apoyo adicional a los índices bursátiles.

La actual temporada de resultados en EE. UU. sigue superando incluso las expectativas más optimistas. Se espera que las empresas del S&P 500 registren un crecimiento de beneficios del 47,4 % interanual en el segundo trimestre, frente al 23 % previsto a finales de junio. De confirmarse, esto representaría el mayor crecimiento trimestral de beneficios desde el cuarto trimestre de 2021, cuando los beneficios se dispararon más del 91 % interanual. Excluyendo Alphabet y Amazon, el crecimiento esperado de las ganancias para el S&P 500 se mantendría en un impresionante 28,8% interanual, el mejor resultado en cinco años.

La mayoría de las empresas no solo superan las estimaciones de Wall Street, sino que también impulsan a los analistas a elevar sus previsiones de beneficios para el S&P 500 en general. Según datos de FactSet al 31 de julio, el 86% de las empresas del S&P 500 reportaron ganancias por acción superiores a las expectativas, mientras que el 77% superaron las previsiones de ingresos. Nueve de los once sectores experimentaron revisiones al alza en sus ganancias gracias a resultados mejores de lo esperado y mayores estimaciones de BPA (ganancias por acción).

De cara al tercer trimestre, 34 empresas han elevado sus previsiones de ganancias, mientras que solo 20 han emitido perspectivas negativas. Por otro lado, el S&P 500 cotiza actualmente a una relación precio/beneficio (P/E) a futuro de 19,6, por debajo de su promedio de cinco años de 19,9 y solo ligeramente por encima de su promedio de diez años de 19,0. Considerando la mejora de los márgenes corporativos, el sólido panorama de ganancias y el índice cotizando en máximos históricos, las valoraciones actuales no parecen excesivamente elevadas.

Gráficos del US500 y del petróleo (D1)

El contrato del US500 se ha recuperado recientemente en dos ocasiones tras caer brevemente por debajo de la EMA de 50 días (línea naranja), lo que subraya la importancia de la zona de 7200-7300 puntos como un soporte clave para los compradores. El índice cotiza ahora en máximos históricos, mientras que el RSI se mantiene justo por debajo de 60, lo que sugiere que aún hay margen para seguir subiendo. Los niveles de soporte clave se encuentran cerca de los 7500 y 7300 puntos, donde el mercado ha experimentado anteriormente un importante interés comprador.