El Nasdaq 100 supera los 22.800 puntos

El tecnológico Nasdaq 100 (+0,6%) es el segundo índice con mejor comportamiento de Wall Street en estos momentos, sólo por detrás del Russell 2000 (+0,8%). El hecho de que el 86% de las grandes cotizadas americanas estén presentando un BPA mejor de lo esperado, junto con la esperanza de que mañana se publique el IPC americano (tras días de retraso) está ilusionando a los inversores particulares e institucionales.
Cotización del Nasdaq 100
Fuente : Plataforma de XTB
El Nasdaq 100 está luchando por mantenerse por encima del nivel de 22.800 puntos. A medio plazo, el índice tecnológico podría volver a probar la media móvil exponencial de 50 días (EMA50, línea naranja). Honeywell (+6,8%) y Diamondback (+4,3%) son las empresas que más suben dentro del Nasdaq 100 mientras que Roper Technologies (-6,7%) y T-Mobile (-4,1%) son las que más caen.
¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE (acumulativo y en euros). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Fuente : Plataforma de XTB
