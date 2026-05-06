El Nasdaq 100 vuela un 25% desde el mínimo de marzo: ¿qué viene ahora?

Los futuros del Nasdaq 100, que replica al Nasdaq 100, ha rebotado más de 25% desde su mínimo local del 31 de marzo. El motor principal de este rally vuelve a ser el sector de semiconductores, que en 2026 se ha consolidado como el gran impulsor del optimismo en el mercado estadounidense.

En el gráfico diario, el RSI se acerca a 80, señal de condiciones cercanas a sobrecompra, mientras que la magnitud del avance en apenas 35 días tiene pocos precedentes en la historia bursátil de EE. UU.

Esto abre la puerta a un posible pullback técnico.

Niveles clave a vigilar

En el corto plazo, los inversores podrían fijarse en:

28.000 puntos → soporte dinámico (línea de tendencia)

27.000 puntos → soporte de precio (price action)

Por el lado alcista: