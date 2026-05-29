Apertura de Mercado en EE.UU.: Dell se dispara y sigue impulsando al alza a las acciones tecnológicas

Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 suben un 0.1%, mientras que el Dow Jones gana un 0.2% antes de la última sesión de negociación de mayo, un mes que ha demostrado ser excepcionalmente sólido para los mercados bursátiles. La narrativa de la IA sigue siendo el principal motor: los resultados de Dell publicados después del cierre literalmente impulsaron al mercado y llevaron a toda la industria informática a registrar fuertes avances.

Dell reportó un aumento de casi nueve veces en sus ingresos relacionados con IA en comparación con el año anterior y elevó su guía anual a entre 165 y 169 mil millones de dólares, con un BPA de 17.90 dólares, muy por encima de las expectativas de los analistas de 142.5 mil millones de dólares y un BPA de 13.09 dólares. Son precisamente los resultados de Dell los que están impulsando el sentimiento del mercado hoy; Dell se une al grupo de los “dinosaurios tecnológicos” que han encontrado una segunda vida como protagonistas de la IA, al igual que Intel, Cisco y Nokia anteriormente. Sin embargo, vale la pena señalar que Goldman Sachs estima que los fondos de pensiones están preparados para vender acciones por un valor de 14 mil millones de dólares como parte de su rebalanceo mensual, la duodécima estimación más alta de este tipo desde al menos el año 2000.

A nivel sectorial, la tecnología y el hardware informático son claramente los ganadores: Dell +35%, HPE +17%, NetApp +19%, SMCI +10%, HP +7%. Entre los perdedores de hoy se encuentran las compañías espaciales tras la explosión de un cohete de Blue Origin en la plataforma de lanzamiento (ASTS -15%, Rocket Lab -5.5%), el sector de la vestimenta (Gap -15%, American Eagle -11%) y algunas firmas de ciberseguridad (SentinelOne -16%).



Fuente: XTB

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