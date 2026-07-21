El Nasdaq apunta a una apertura al alza, con avances superiores al 1% en los futuros, apoyado por el rebote de las compañías de semiconductores después de varias semanas de fuertes correcciones.

El movimiento refleja una recuperación parcial del apetito por el riesgo, aunque el mercado sigue mostrando una elevada sensibilidad a cualquier noticia relacionada con la inteligencia artificial. Tras un mes especialmente negativo para los fabricantes de chips, los inversores vuelven a tomar posiciones ante la expectativa de que los próximos resultados empresariales confirmen la fortaleza de la demanda. Alphabet y Tesla inaugurarán esta semana la temporada de resultados de las grandes tecnológicas, pero el foco estará especialmente en las previsiones de inversión, el gasto en centros de datos y la capacidad de las compañías para transformar el enorme desembolso en inteligencia artificial en mayores ingresos, beneficios y márgenes.

El descenso del precio del petróleo y las expectativas de una posible tregua en Oriente Medio también favorecen al Nasdaq, al reducir temporalmente el temor a una nueva presión inflacionista. Aun así, el rebote del Nasdaq deberá ser respaldado por los resultados para confirmar que se trata de algo más que una recuperación técnica tras las fuertes caídas recientes.

Las acciones tecnológicas repuntan

Las acciones tecnológicas en Asia repuntaron, impulsando las ganancias del Kospi surcoreano y el Nikkei 225 japonés, mientras que los futuros europeos apuntan a una apertura al alza. En este escenario, los últimos informes de resultados de ASML y TSMC, dos de los pilares clave del mercado alcista de la IA, destacaron un impulso excepcionalmente fuerte y la continua y rápida expansión de sus negocios.

Goldman Sachs ha advertido que si el estrecho de Ormuz permanece cerrado hasta fin de año, el crudo Brent podría alcanzar los 120 dólares por barril. Además, canales diplomáticos informaron sobre negociaciones para un posible alto el fuego de 10 días, lo que generó esperanzas de una distensión temporal en Oriente Medio.

La relación precio-beneficio (P/E) a futuro del S&P 500 se sitúa ligeramente por encima de su promedio de los últimos cinco años, lo que sugiere que las valoraciones se mantienen cerca de los niveles históricos a pesar del reciente repunte. Según FactSet, se espera que las empresas del S&P 500 registren un crecimiento de las ganancias por acción (EPS) de casi el 30% interanual este trimestre, mientras que el índice en sí ha ganado alrededor del 18% en el mismo período.

Continúa la temporada de resultados

Es probable que la volatilidad en el Nasdaq 100 se mantenga elevada esta semana, ya que Tesla y Alphabet tienen previsto publicar sus resultados tras el cierre del mercado del miércoles. Hoy, antes de la sesión estadounidense, 3M y Charles Schwab publicarán sus resultados trimestrales, mientras que el calendario macroeconómico estadounidense se presenta muy ligero, sin que se esperen publicaciones de datos importantes que generen volatilidad en el mercado por sí solas.

La atención de los inversores se centra cada vez más en la temporada de resultados y en la evolución de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, así como en el panorama geopolítico general del Golfo Pérsico. En este contexto, Intel publicará sus resultados tras el cierre del mercado del jueves, y estos podrían resultar especialmente importantes para el sector de los semiconductores, que ha estado bajo una fuerte presión en las últimas semanas.

Gráfico del Nasdaq

Desde la caída provocada por la guerra comercial y el debilitamiento del mercado entre febrero y abril de 2025, el Nasdaq solo ha permanecido por debajo de su EMA de 50 días (línea naranja) durante más de una semana en contadas ocasiones. Con la excepción de marzo de 2026, cuando se intensificó el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el índice se ha recuperado consistentemente por encima de esta media móvil en pocas sesiones de negociación. Si se repite un patrón similar, los alcistas deberán superar la resistencia en torno a los 29.500 y 30.000 puntos. El soporte clave se encuentra en la zona de 28.900-29.000, donde surgió el interés comprador anteriormente. Una ruptura decisiva por debajo de esta zona podría abrir el camino a un descenso hacia los 26.500 puntos, cerca de los máximos registrados en enero de 2026.