El Nikkei 225 retrocede un 1% desde máximos

Los futuros de los índices estadounidenses se tiñen de verde tras un cierre bursátil a la baja del S&P 500 y el Nasdaq 100 en el día de ayer, con caídas del 0,3% y 0,1% respectivamente. PepsiCo y United Airlines subieron tras publicar sus resultados del tercer trimestre.

La atención se centra en las lecturas de la Universidad de Michigan sobre la confianza del consumidor y las expectativas de inflación (16:00), junto con las declaraciones de miembros de la Reserva Federal (Goolsbee y Musalem).

El Nikkei 225 baja un 1% lastrado por las acciones tecnológicas, que provocaron caídas en los índices bursátiles asiáticos, especialmente en Japón y en China. Un barómetro de las acciones tecnológicas chinas de Hong Kong se encamina a su peor semana desde principios de agosto.

Otros mercados

Las materias primas energéticas, como el petróleo crudo y el gas natural, están registrando descensos muy leves. En cuanto a los metales, el oro se mantiene prácticamente sin cambios, mientras que la plata sube un 1,4 %.

China decidió ayer imponer restricciones a la exportación de productos que contengan incluso trazas de materiales o metales chinos, incluidas las tierras raras. Como resultado, la venta de un producto que incorpore un componente chino requerirá la obtención de una licencia especial de Pekín.

Donald Trump afirmó que es posible que los estadounidenses "simplemente tengan que dejar de importar el enorme volumen de productos de China". También indicó que Estados Unidos ha preparado una propuesta que prohibiría a los aviones chinos que vuelan a Estados Unidos sobrevolar Rusia. Además, Estados Unidos abrió ayer una investigación sobre el fabricante chino de routers y wifi TP-Link, alegando motivos de seguridad nacional.