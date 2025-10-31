El Ibex 35 termina la sesión sin fuerzas

El Ibex 35 termina la sesión plano pero rondando los 16.000 puntos en un día marcado por los resultados empresariales. En el resto de Europa el sentimiento ha sido negativo, mientras que en Estados Unidos los índices suben a pesar de unas menores expectativas de rebajas de tipos en la reunión de diciembre.

Movimientos en el Ibex 35

En el Ibex 35 ha destacado claramente Puig, que presentó ayer sus cifras de ventas del tercer trimestre. Los repuntes se deben al gran desempeño de su línea de maquillaje, que fue un 9% superior a lo que esperaba el consenso de analistas. Además, su segmento de fragancias sigue creciendo a un mayor ritmo que el resto del mercado, lo que junto al barato múltiplo al que cotiza han provocado esos repuntes del 9% en sus acciones. Nosotros seguimos siendo positivos sobre Puig, por los múltiplos a los que cotiza, su posición de mercado en el segmento de fragancias y el buen comportamiento que está teniendo en maquillaje. No descartamos que si la valoración de la compañía sigue siendo tan baja en los próximos años podamos ver algún movimiento corporativo por parte de alguno de los gigantes de moda. Unicaja y Caixa también han presentado resultados, con una caída interanual del margen de intereses y sobre todo de la cartera crediticia con respecto al trimestre anterior, lo que puede suponer un problema en los próximos trimestres. El sector bancario, a falta de Sabadell, ha incrementado su beneficio neto en tan solo un 0,6%, lo que nos hace pensar que sus cotizaciones se basan en la remuneración al accionista y no en una esperada revalorización futura.

En la parte baja han destacado empresas como Mapfre o Acerinox, que también han presentado unas cifras que no han convencido al mercado. Tenemos que destacar la debilidad que aún muestra el sector acerero, a pesar de los esperados aranceles de la UE.

Otros mercados

En Europa las caídas del resto de índices ronda el 0,7%, mientras que en Wall Street vemos un tono positivo. Todo ello a pesar de que después de la reunión de la FED del miércoles se han reducido las expectativas descontadas en la curva de futuros de tipos de interés de recortes de tipos en diciembre desde el 90% hasta el 60%. El Nasdaq 100 es el más destacado, con subidas de medio punto porcentual lideradas por Amazon, que sube un 10% después de que anoche presentara unas cifras que superaron las expectativas del consenso de analistas, impulsados por el segmento de nube.

El oro se anota caídas de nuevo ante el incremento de expectativas de que Estados Unidos anuncie algún acuerdo con China la semana que viene, aunque esto no ha afectado a bitcoin que repunta un 2%. El euro-dólar por su parte se encuentra en los 1,153, con el dólar ganando terreno por la menor esperanza de recortes de tipos en diciembre.