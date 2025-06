El optimismo impulsa a Wall Street: 📈 el Nasdaq 100 sube un 1.3 % y alcanza un nuevo máximo histórico

El sentimiento en el mercado bursátil estadounidense es altamente optimista hoy. Los índices “celebran” un alto el fuego en Medio Oriente, mientras que la caída de los precios del petróleo alivia los temores sobre un posible repunte inflacionario. Las acciones tecnológicas y de pequeña capitalización lideran las subidas en Wall Street. Como resultado, los futuros del Nasdaq 100 y el Russell 2000 registran sólidas alzas, ambos con un rendimiento cercano al +1.3 % .

Los comentarios de Powell son mixtos. Por un lado, advierte que la inflación podría subir debido a los aranceles comerciales. Por otro lado, sugiere que la Fed podría recortar tasas en respuesta a un debilitamiento del mercado laboral y al posible impacto menor de lo previsto de los aranceles en los precios.

Los datos de confianza del consumidor se situaron muy por debajo de las previsiones (93 frente a 99.8 esperados y 98 anteriores).

Las expectativas de inflación a 12 meses cayeron al 6 % , desde el 6.4 % de mayo y el 7 % de abril.

El índice regional de la Fed de Richmond también se ubicó por encima de lo previsto ( -7 vs. -10 esperado ).

Las acciones de Uber (UBER.US) suben más de 8 %, impulsadas por una sociedad con la startup de vehículos eléctricos autónomos Waymo (propiedad de Google) en Atlanta. Además, como accionista de la startup de micromovilidad Lime, Uber también se beneficiaría de la salida a bolsa de Lime en el mercado estadounidense. US100 (Gráfico diario – D1) Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Un rebote en forma de “V” en el Nasdaq 100 (US100) ha abierto el camino hacia nuevos máximos históricos en los 22,350 puntos. Fuente: xStation5 El sector de semiconductores, liderado por Taiwan Semiconductor, Broadcom y AMD, registra avances hoy.

Junto con bancos, empresas de software e internet, está impulsando al alza los índices bursátiles estadounidenses.

Por el contrario, se observa debilidad en los sectores de energía (petróleo y gas) y defensa, que presentan un retroceso moderado como reacción al alivio de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Fuente: xStation5

