El oro sube más de un 1% hoy, apoyado por un dólar estadounidense más débil y un conjunto de factores fundamentales favorables.

Donald Trump dijo que Estados Unidos debería mantener los tipos de interés más bajos del mundo y amenazó con desplegar un segundo portaaviones más cerca de Irán.

Irán dijo hoy que su programa de misiles no está sujeto a negociación, incluso mientras considera retomar conversaciones con Estados Unidos.

Lo especialmente notable es la nueva información procedente del fondo de pensiones neerlandés Stichting Pensioenfonds ABP, que indica que el fondo ha reducido sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense en aproximadamente un 30% y ha vendido alrededor de 10.000 millones de dólares en deuda del Gobierno de Estados Unidos durante un periodo de seis meses (hasta septiembre de 2025).

ABP aún mantiene alrededor de 19.000 millones de dólares en Treasuries, pero este cambio añade peso a la narrativa de que algunos grandes inversores están reduciendo gradualmente su exposición a la deuda estadounidense. Incluso si la escala sigue siendo limitada por ahora, puede ser suficiente para presionar al dólar y respaldar al oro.

La demanda de ETFs impulsa al oro

La fuerte demanda de ETFs de oro también está ayudando al movimiento alcista. La volatilidad podría aumentar más tarde hoy antes del informe laboral NFP de Estados Unidos (14:30 CET). Los datos recientes de empleo en Estados Unidos han sido en gran medida decepcionantes, lo que ha proporcionado apoyo adicional a los metales preciosos.

Desde una perspectiva técnica, el gráfico horario del oro sugiere una zona de resistencia importante cerca de los retrocesos de Fibonacci del 61,8% y 71,6% del último tramo bajista. Una ruptura por encima de 5.260 dólares podría abrir el camino hacia nuevos máximos históricos. El precio se mantiene por encima de la EMA50 y la EMA200, lo que apunta a un fuerte momentum alcista.