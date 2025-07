El oro cae casi un 1 % 🟡

Gold Prices Are Decreasing Third Session In a Row Amidst Market Optimism and Stronger Dollar Los precios del oro registran su tercera sesi贸n consecutiva de ca铆das, lo que podr铆a representar la racha m谩s prolongada de p茅rdidas desde finales de abril o inicios de mayo. El metal precioso retrocede casi un 1 %, probando un nivel de soporte cr铆tico. La correcci贸n actual del oro se atribuye en gran medida al apetito por el riesgo en el mercado en general, a pesar de que los 铆ndices burs谩tiles no alcanzan sus m谩ximos hist贸ricos. Este optimismo tambi茅n impulsa la recuperaci贸n sostenida en el mercado del petr贸leo. Adem谩s, la debilidad de la demanda de joyer铆a de oro en China e India, provocada por los elevados precios, se ha se帽alado como factor contribuyente. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El tercer elemento significativo es el fortalecimiento del d贸lar estadounidense. Esta apreciaci贸n se produce tras una reducci贸n en la percepci贸n de riesgo por parte de la Reserva Federal sobre las condiciones de financiaci贸n de EE. UU. y a nivel global. La pr贸xima semana ser谩 crucial con la publicaci贸n de la decisi贸n sobre tipos de inter茅s de la Fed, junto a indicadores macroecon贸micos clave como el PIB, los 铆ndices ISM y el informe de n贸minas no agr铆colas.

