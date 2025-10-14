Conclusiones clave El oro cae de 4.190 a 4.130 dólares por onza.

El indicador RSI se sitúa en 82 puntos.

El impulso alcista anterior tuvo un rango comparable de 1:1.

El oro ha bajado de aproximadamente 4.190 dólares a 4.130 dólares, mientras que el dólar estadounidense muestra un ligero fortalecimiento. El indicador RSI ronda los 82 puntos, lo que aún indica un mercado de sobrecompra. Al analizar el impulso alcista anterior, seguido de una fase de consolidación en torno a 3.300 dólares - 3.400 dólares , podemos observar similitudes con el último movimiento alcista, durante el cual el oro se disparó rápidamente de aproximadamente 3.300$ a casi 4.200 dólares.

Si se diera un escenario 1:1, cabría esperar un retroceso más profundo desde los niveles actuales y una posible consolidación en torno a 3.800 dólares por onza. Al mismo tiempo, sin embargo, el mercado al contado se mantiene cada vez más ajustado, y las perspectivas fundamentales de una mayor apreciación del precio siguen siendo sólidas. Fuente: Plataforma de XTB

