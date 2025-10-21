⏬El oro cae más de un 5%

- El fuerte repunte del oro fue impulsado por las preocupaciones inflacionarias, el relajamiento monetario y la incertidumbre geopolítica.
- La corrección actual, superior al 5%, representa la mayor caída diaria desde 2020.
- El fuerte repunte del oro fue impulsado por las preocupaciones inflacionarias, el relajamiento monetario y la incertidumbre geopolítica.
- La corrección actual, superior al 5%, representa la mayor caída diaria desde 2020.
En las últimas semanas, el precio del oro ha subido de forma constante, marcando nuevos récords y atrayendo una mayor atención por parte de los inversores a nivel mundial. El aumento de precios se vio impulsado por diversos factores fundamentales, principalmente el temor a una mayor inflación, las expectativas de nuevos estímulos monetarios por parte de los principales bancos centrales y el aumento de las tensiones geopolíticas. Como resultado, el oro ha reforzado su posición como uno de los principales activos refugio.
Hoy, el oro pierde más de un 5%, marcando la corrección más pronunciada del precio del metal desde agosto de 2020. Esta fuerte caída se debe a la toma de beneficios por parte de los inversores, así como al cambio en las condiciones fundamentales y técnicas que influyen en el sentimiento del mercado a corto plazo.
¿Qué hay detrás de la corrección en el mercado del oro?
Toma de beneficios tras las fuertes subidas recientes
En las últimas semanas, el precio del oro subió de manera significativa, lo que generó una oportunidad favorable para que los inversores tomaran beneficios. El alza en el precio estuvo impulsada principalmente por las preocupaciones en torno a la inflación, la política monetaria y las tensiones geopolíticas. Tras alcanzar máximos históricos, algunos participantes del mercado decidieron cerrar posiciones, lo que ejerció presión bajista sobre el valor del oro.
Fortalecimiento del dólar estadounidense
El índice del dólar estadounidense subió alrededor de un 0.4%, lo que encareció el oro para los inversores que utilizan otras monedas. Un dólar más fuerte reduce el atractivo del oro como activo de inversión, contribuyendo a la presión bajista sobre los precios.
Relajación de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China
El anuncio de una reunión entre los líderes de Estados Unidos y China generó expectativas de una posible distensión de los conflictos comerciales. La perspectiva de un acuerdo comercial reduce la demanda de oro como activo refugio.
Fin de la temporada de compras en la India
La temporada de compras de oro en India, el segundo mayor consumidor mundial del metal, ha llegado recientemente a su fin. Como resultado, la demanda en ese mercado se ha debilitado, lo que ha contribuido a reducir la presión alcista sobre los precios del oro.
El gas natural cae tras el informe de inventarios de la EIA
Siguen las subidas en el precio del petróleo, ¿cuál es el motivo?
El petróleo sube un 3% por las sanciones a Rusia
Restricciones de exportación a China y resultados débiles provocan corrección en Wall Street
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.