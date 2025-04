⚡El oro cae un 2 %

Gold loses 2% pressured by profit taking, stronger US dollar and US - China trade negotiations 📉 Los precios del oro han caído desde que el metal puso a prueba la zona de los 3.500 dólares. La sesión de hoy marca otro movimiento bajista significativo, con una caída del 2 %, situándose por debajo de los 3.300 dólares por onza, debido a recogida de beneficios. El oro sigue reaccionando a las noticias sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La creciente confianza del mercado en un desenlace favorable de las negociaciones entre ambos países está motivando un cambio en la asignación de activos, desde el oro hacia activos de mayor riesgo como las acciones.

Hoy, Bloomberg informó que Pekín está considerando reducir los aranceles del 25 % sobre determinadas importaciones estratégicamente importantes de EE. UU.; un hecho que ha reforzado la convicción de los inversores de que aún es posible un acuerdo favorable entre ambos países, y que la posición tradicionalmente dura de negociación de China podría estar suavizándose.

Por otro lado, las autoridades chinas negaron que actualmente existan negociaciones en curso con Estados Unidos. Si las tensiones comerciales se agravan, el oro podría recuperar fuerza. Por ahora, sin embargo, la incertidumbre en torno a los próximos pasos en las negociaciones sigue ejerciendo presión sobre los precios del oro.

