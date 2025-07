El S&P 500 muestra optimismo moderado antes de la decisión de la Fed

El inicio de la sesión de hoy el S&P 500 se caracteriza por un optimismo moderado, con los inversores centrados en la publicación de numerosos datos macroeconómicos y los resultados corporativos. La lectura preliminar del PIB estadounidense del segundo trimestre indica la continuación de un sólido crecimiento, los datos del PCE muestran una disminución gradual de la presión inflacionaria y el informe de ADP apunta a un ritmo más rápido de crecimiento del empleo en el sector privado. Los mercados se mantienen a la expectativa ante la decisión de la Fed sobre los tipos de interés esta tarde y la publicación de los resultados de Meta Platforms y Microsoft, lo que mantiene a los inversores cautelosos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias de la compañía: Las acciones de Meta Platforms (META.US) cotizan con resultados mixtos hoy, a la espera del informe trimestral. Los inversores se muestran optimistas sobre el crecimiento de los ingresos y el liderazgo de Meta entre los Siete Magníficos. La compañía desarrolla productos basados en IA, y sus plataformas de redes sociales siguen generando altos ingresos publicitarios a pesar de la fuerte competencia. Se espera que los resultados financieros confirmen un sólido crecimiento y liderazgo en el sector, como lo indica la ventaja de precio de la acción justo antes de la publicación de los resultados. Puede leer más aquí. Las acciones de Electronic Arts (EA.US) suben un 0,5 % tras la publicación de sus resultados fiscales del primer trimestre, ya que los pedidos netos de la compañía alcanzaron los 1.298 millones de dólares, superando el límite superior de las previsiones. Este crecimiento se debe a la popularidad de la franquicia FC y a las tendencias positivas en torno a Apex Legends. PRONÓSTICO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Los pedidos netos se situarán aproximadamente entre 1.800 y 1.900 millones de dólares, estimados previamente en 2.040 millones de dólares. Se espera que las ganancias por acción se sitúen aproximadamente entre 29 y 46 centavos. PRONÓSTICO PARA 2026 Los pedidos netos ascenderán a aproximadamente 7.600 y 8.000 millones de dólares, con estimaciones de 7.800 millones de dólares.

Las ganancias por acción ascenderán a aproximadamente 3,09-3,79 dólares. RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE Los pedidos netos ascendieron a 1.300 millones de dólares, un aumento del 2,9% interanual, con estimaciones de 1.240 millones de dólares.

Los ingresos netos totales fueron de 1.670 millones de dólares, un aumento del 0,7% interanual, con estimaciones de 1.560 millones de dólares.

Los ingresos por servicios en vivo y otros fueron de 1.380 millones de dólares, un descenso del 2% interanual, con estimaciones de 1.100 millones de dólares.

Las acciones de Humana (HUM.US) subieron hasta un 5% tras elevar su pronóstico de ganancias e ingresos para todo el año y presentar resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado. Las previsiones actualizadas reflejan un mejor control de costes y una estrategia de reestructuración eficaz. Las acciones de MARA Holdings (MARA.US) subieron un 3,5% tras los resultados récord del segundo trimestre. La compañía reportó un aumento del EBITDA de más del 1000% y un crecimiento interanual de los ingresos del 64%. La compañía se está consolidando como líder en el mercado de la minería de criptomonedas, y el rendimiento histórico de Bitcoin está mejorando la confianza de los inversores.

