El oro mantiene los 2.900 dólares

Petróleo El mercado cree que las sanciones al petróleo ruso están empezando a surtir efecto, lo que podría llevar a una mayor demanda de petróleo árabe o estadounidense por parte de India y China.

Los principales países de la OPEP han aumentado los precios para las entregas de marzo a Asia.

El último informe sugiere que los países de la UE podrían considerar la posibilidad de incautar los barcos que operan dentro de la "flota en la sombra" que transportan petróleo ruso.

Se espera que Estados Unidos adopte medidas más enérgicas para hacer cumplir las sanciones a Irán, que actualmente exporta la mayor parte de su petróleo a China.

A principios de mes, la OPEP+ indicó planes para aumentar la producción a partir de abril.



Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La incertidumbre en el mercado petrolero está aumentando. Por otro lado, las posiciones largas han alcanzado su nivel más alto desde el primer trimestre de 2024. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB En Estados Unidos, el elevado diferencial de precios puede sostener los niveles actuales o impulsar el crudo Brent hasta los 75 dólares por barril. Sin embargo, el reciente aumento de los inventarios de crudo en Estados Unidos contradice el elevado diferencial de precios. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Cotización del petróleo Los precios del petróleo han subido un 3% desde principios de semana debido a las preocupaciones por la oferta. Los objetivos potenciales para los compradores son alrededor de 78 dólares por barril, seguidos de 79 dólares por barril en el promedio móvil de 250 sesiones. Fuente: xStation5 Precio del oro El oro alcanzó nuevos máximos históricos durante la sesión asiática después de que Trump firmara una orden ejecutiva que impone un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio de todos los países.

Sin embargo, el oro experimentó una corrección en la segunda mitad de la sesión asiática, cayendo desde los 2.940$ hasta los 2.900$ por onza, probablemente debido a la toma de beneficios.

El oro puede reaccionar a los comentarios de Jerome Powell, quien podría indicar los planes futuros de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Si bien la Fed parece estar en modo de esperar y ver, las declaraciones claras podrían desencadenar movimientos significativos en el mercado.

El oro sube al comienzo de la nueva semana después de la noticia de que el Banco Popular de China continuó con sus compras de oro por tercer mes consecutivo. En enero, el PBOC compró 0,16 millones de onzas de oro.

Bajo nuevas regulaciones y un programa piloto en China, las compañías de seguros podrán asignar el 1% de sus activos en efectivo al oro. Las estimaciones iniciales sugieren que esto podría traducirse en 27,4 mil millones de $ en compras de oro. Esto significaría que, a los precios actuales, las aseguradoras chinas podrían comprar aproximadamente 9,44 millones de onzas, casi 300 toneladas.

La demanda total de oro en 2024, excluidas las transacciones OTC, fue de alrededor de 4.500 toneladas.

La demanda del banco central en 2024 superó las 1.000 toneladas por tercer año consecutivo. La demanda de oro físico de inversión y de los bancos centrales sigue siendo un factor clave en medio de una mayor volatilidad del mercado y la incertidumbre sobre la demanda de joyas. Fuente: World Gold Council A pesar de las fuertes subidas recientes, el oro no parece estar sobrecomprado según el promedio de un año. Sin embargo, se está acercando a una señal de sobrecompra extrema en comparación con el promedio de cinco años (aproximadamente cuatro desviaciones estándar de la media). Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Precio del gas natural Los precios del gas natural siguen aumentando en Estados Unidos y Europa debido a otra tormenta invernal.Los pronósticos recientes indican temperaturas más bajas que la media para la segunda mitad de febrero.

El precio actual está probando los 3,5 USD/MMBTU, intentando cerrar la brecha negativa anterior. Por otro lado, los pronósticos meteorológicos sugieren un mayor consumo de gas en las próximas semanas, lo que podría llevar a que la temporada de calefacción termine con existencias muy por debajo de los 2 TCF. El consumo de gas está aumentando mientras que la producción está disminuyendo, lo que lleva los precios del gas a sus niveles más altos desde el 24 de enero. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los inventarios comparativos ya son relativamente bajos, lo que indica un posible inicio de una tendencia ascendente prolongada en los próximos meses. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Precio del cacao Los altos precios del cacao, que se mantienen en niveles elevados debido a las preocupaciones por la cosecha, también están generando incertidumbre sobre la demanda.

El informe financiero de Hershey indicó que los altos precios del cacao están obligando a los fabricantes a reducir el contenido de cacao en los productos y reemplazarlo con otros ingredientes.

Mondelez International observó una disminución de la demanda de cacao y productos derivados, en particular en América del Norte, donde las ventas de chocolate están cayendo.

Un informe de enero sobre la demanda del cuarto trimestre mostró que el procesamiento de cacao en Europa disminuyó un 5,3% interanual a 332.000 toneladas. En Asia, el procesamiento cayó un 0,5% interanual a 210.000 toneladas, el nivel más bajo en cuatro años. En América del Norte, la demanda de cacao disminuyó un 1,2% interanual a 103.000 toneladas.

Aunque la demanda está cayendo, la disminución es mucho menor que la caída en la producción. Sin embargo, la temporada actual es significativamente mejor que la anterior. Al 9 de febrero, las llegadas de cacao a los puertos de Costa de Marfil aumentaron un 21% interanual. Sin embargo, de octubre a diciembre, el excedente en comparación con la temporada anterior superó el 30%.

Según Maxar Technologies, los vientos Harmattan que afectan a África Occidental son los más secos en seis años, lo que podría empeorar las perspectivas de cosecha de mitad de temporada, que comienza en abril.

A fines de enero, la ICCO informó que las existencias mundiales de cacao al final de la temporada 2023/2024 se habían reducido un 36% interanual a 1 millón de toneladas, por debajo de una estimación anterior de 1,3 millones de toneladas.

Los inventarios portuarios monitoreados por el ICE se recuperaron recientemente ligeramente después de una disminución, lo que indica un posible aumento de las entregas basadas en contratos en lugar de los suministros del mercado físico. Si esta tendencia continúa, los precios de futuros del cacao podrían aumentar en las próximas semanas. Sin embargo, no hay señales de un mayor posicionamiento especulativo. Según se informa, la CFTC aprobó una solicitud para que Hershey compre una gran cantidad de cacao en la bolsa ICE de Estados Unidos. Se dice que la compra será de 90.000 toneladas, nueve veces el límite habitual. Los precios del cacao han retrocedido significativamente en los últimos días, lo que ha aumentado la incertidumbre en el mercado. En los últimos cinco años, estas son las mayores caídas observadas en este período. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB









