🔝El oro roza los 3.600 dólares

El oro sube un 1% tras unos pésimos NFP

Los datos del mercado laboral estadounidense han sido decepcionantes. A pesar de las expectativas de una cifra cercana a los 75.000 empleos, la variación en el empleo fue finalmente de 22.000. Los datos de julio se revisaron ligeramente al alza, pero la variación neta bimensual ya era negativa. Esto indica que el mercado laboral se encuentra en una situación cada vez más precaria. La tasa de desempleo aumentó, como se esperaba, hasta el 4,3% interanual, mientras que la dinámica salarial se desaceleró hasta el 3,7% interanual.

Estos datos confirman que la Fed debe recortar los tipos de interés en su reunión de septiembre. Cabe recordar que la Fed tiene un doble mandato: estabilidad de precios y máximos en las cifras de empleo. Sin embargo, incluso si la inflación de agosto sorprende con una cifra más alta, la Fed disminuirá los tipos en la próxima reunión.

En su último discurso, Jerome Powell indicó que el mercado laboral se ha debilitado claramente, lo que determina un posible ajuste de la política monetaria. Sin embargo, los datos actuales sugieren que la Fed ya lleva retraso en los recortes y que podría producirse una desaceleración económica significativa, lo que requeriría un ciclo de disminución de tipos más profundo, más allá del recorte de 25 puntos básicos el próximo 17 de septiembre, totalmente descontado por el mercado.

El oro se dispara

La bajada de los tipos de interés y el mayor riesgo de recesión son buenas noticias para el oro, como activo refugio. El oro sube alrededor de un 1% hoy, probando la zona de los 3.580 dólares por onza. El nivel de 3.600 dólares se ve reforzado por el retroceso de Fibonacci de 127,2 de la última gran onda bajista. El soporte para el oro en caso de corrección se encuentra entre los 3.500 y 3.430 dólares por onza.

Fuente : Plataforma de XTB