El oro sube ante el descenso de los rendimientos de los bonos de EE. UU. 📈

Los inversores suman los riesgos asociados a la desaceleraci贸n en China, la postura cada vez m谩s moderada del Banco Central Europeo, as铆 como los posibles cambios en las perspectivas de los futuros tipos de inter茅s de la Reserva Federal con el ascenso de Trump al poder, que, a pesar de la "perspectiva pro-d贸lar", puede acabar resultando en un catalizador positivo para los precios del oro. El crecimiento del oro聽asciende hoy al 0,8%, mientras que en la 煤ltima sesi贸n de 2024 los precios del metal subieron m谩s de medio punto.

Esto se ve influido por los riesgos pol铆ticos y econ贸micos, observados especialmente en China y Europa, donde la econom铆a se est谩 desacelerando gravemente. Es probable que esto se traduzca en una posici贸n moderada por parte del BCE y los bancos del PBoC en 2025.

Los datos del PMI manufacturero de China, correspondientes al mes聽de diciembre indicaron 50,5, una lectura muy por debajo del 51,7 esperado y del 51,5 de noviembre. Para los mercados, esto significa que es probable que el Banco Popular de China se vea obligado a tomar medidas m谩s radicales para apoyar la econom铆a en 2025 si quiere despertar el consumo.

Por otra parte, es evidente una cierta tendencia de "desdolarizaci贸n" en los bancos centrales que buscan un activo para almacenar valor ante una desaceleraci贸n o una inflaci贸n elevada. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Por todo ello es probable que en 2025 haya pocos recortes de tipos en los EE. UU., mientras que Europa y China pueden relajar la pol铆tica de manera m谩s notable. Las elevadas compras de los bancos centrales y los crecientes riesgos geopol铆ticos est谩n impulsando el precio del oro, que subi贸 un 27% interanual en 2024. Una repetici贸n de ese impulso en 2025聽llevar铆a los precios del lingote a alrededor de 3.000$ por onza.

Es probable que los aranceles y las pol铆ticas proteccionistas de Trump resulten inflacionarias, adem谩s de desencadenar guerras comerciales. Como resultado, a pesar del impacto en los mayores rendimientos, el oro puede seguir siendo importante y mantener su impulso alcista, convirti茅ndose en un "refugio seguro". Los elevados tipos de inter茅s actuales en los EE. UU. contin煤an reduciendo la demanda de oro, pero el metal se est谩 comportando muy bien. Gr谩fica del oro Si analizamos el intervalo horario, la principal resistencia del oro se sit煤a en torno a los 2.680-2.710 d贸lares por onza (reacciones de precios anteriores, retroceso de Fibonacci). La ruptura de este nivel podr铆a abrir el camino para que el oro alcance nuevos m谩ximos hist贸ricos. 聽

Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.