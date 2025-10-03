El oro sube un 0,5% en medio del cierre del gobierno de EE. UU. y las apuestas sobre los tipos de la Fed 📈

Conclusiones clave La crisis política en EE. UU. y el aumento de las tensiones geopolíticas están impulsando los precios del oro.

El mercado de predicciones Kalshi sugiere que el cierre del gobierno durará unos 15 días.

BofA Global Research ha cambiado su pronóstico de recorte de tipos de la Fed de diciembre de este año a octubre.

El oro se aprecia más del 0,5% mientras el dólar estadounidense se debilita. Las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal aumentan ante el debilitamiento del mercado laboral y la ausencia de datos del NFP, debido a la suspensión temporal de empleos del personal gubernamental de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). La expectativa de que la Fed no quiera arriesgarse a retrasar un rescate para el mercado laboral tras las débiles cifras de ADP está impulsando la demanda de activos refugio, lo que lastra al dólar.

BofA Global Research ha cambiado su pronóstico de recorte de tipos de la Fed de diciembre de este año a octubre.

El mercado de predicciones Kalshi sugiere que el cierre del gobierno durará unos 15 días. Como resultado, el oro continúa su fuerte repunte, acercándose a los 3.900 dólares por onza. El RSI en el gráfico diario ha superado los 80, alineándose con varios picos locales previos en el precio del metal. Fuente: Plataforma de XTB

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.