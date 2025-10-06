💰 El oro vuelve a brillar ante la volatilidad política y monetaria.

Conclusiones clave Los mercados de Kalshi anticipan más de 22 días de cierre del gobierno estadounidense.

El oro registra un alza superior al 1,5%, hasta los 3.950 USD por onza.

La victoria de Sanae Takeichi refuerza las expectativas de una política monetaria expansiva en Japón.

Los precios del oro mantienen una racha alcista casi ininterrumpida, acercándose gradualmente a la marca de los 4.000 USD por onza. El indicador RSI superó hoy el nivel de 84, señalando condiciones de sobrecompra, niveles no vistos desde finales de 2023 y comienzos de 2024. De forma interesante, el oro sigue registrando alzas a pesar del fortalecimiento del dólar estadounidense y del aumento en los rendimientos de los bonos, que han subido más de 3 puntos básicos, hasta cerca del 4,16 %. Aun así, los inversores anticipan un recorte de tasas más rápido en Estados Unidos, con mayores probabilidades para octubre. Al mismo tiempo, crecen las tensiones políticas en el exterior: en Japón, tras la victoria de un partido que promueve una política fiscal expansiva favorable a los exportadores, y en Francia, donde el gobierno ha sido disuelto. En Estados Unidos, el cierre gubernamental entra en su sexto día, y los mercados de Kalshi estiman ahora que podría extenderse por más de 22 días. ORO (marco temporal D1) Fuente: xStation 5

