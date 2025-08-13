El par EUR/USD recupera impulso tras la reunión entre Trump y Europa

El par EUR/USD recupera su impulso alcista hoy tras la publicación en redes sociales de Donald Trump, quien afirma que el presidente estadounidense se reunirá y hablará con líderes europeos antes de su cumbre con Putin. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, viajó a Berlín para una reunión virtual con Donald Trump y líderes europeos antes de la cumbre de Trump en Alaska con el presidente ruso, Vladimir Putin. Las naciones europeas, recelosas de cualquier acuerdo sin la participación de Ucrania, temen que Washington y Moscú puedan llegar a un acuerdo desfavorable para Kiev, especialmente después de que Trump insinuara posibles concesiones territoriales. Zelenskiy enfatizó que Ucrania no puede aceptar retirarse del este del Donbás, citando el riesgo de futuros avances rusos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los líderes europeos buscan mantener la unidad mientras preparan planes de contingencia si la cumbre resulta en un acuerdo adverso. Por lo tanto, la reunión de última hora entre EE. UU., la UE y Ucrania y la descripción de Trump de los líderes europeos como "grandes personas que desean ver un acuerdo" podrían aliviar las preocupaciones sobre un acuerdo de paz que ignore los intereses europeos. Sin embargo, las tensiones aún son visibles en los mercados financieros, ya que los activos de alto valor (oro, plata y francos suizos) registran nuevos avances.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.