El PCE preferido por la Fed no modifica las expectativas del mercado; la plata sube un 3,00% 📈

Los índices estadounidenses cierran el día ligeramente al alza , tras el informe del PCE que estuvo en línea con las expectativas. El S&P 500 sube +0,50%, el Dow Jones 30 +0,25% y el Russell 2000 +0,70%.

El dólar estadounidense y el dólar canadiense se encuentran entre las divisas del G10 más débiles. El índice dólar ( DXY ) cae 0,25%. En el lado opuesto se sitúa la libra esterlina. El par EUR/USD sube 0,33%.

Las lecturas de inflación del PCE en EE. UU. superaron las expectativas de los analistas encuestados por Bloomberg , por lo que la reacción inmediata en el par EUR/USD fue limitada.

Además, tal lectura no parece cambiar de forma significativa las perspectivas de política monetaria de la Fed frente a lo que el mercado ya había descontado. El informe de agosto mostró que la inflación subyacente subió 2,9% interanual y la inflación general 2,7% interanual.

Thomas Barkin, de la Reserva Federal, señaló en una entrevista que los datos entrantes determinarán si la Fed debe continuar con los recortes de tasas. La Reserva Federal necesita moverse un poco más hacia el cumplimiento de su mandato de empleo. Según Barkin, el desempleo parece algo más débil, pero la inflación muestra una mejoría.

En septiembre, la confianza del consumidor en EE. UU. se deterioró en un 5%. Las expectativas de inflación a un año cayeron levemente a 4,7%, mientras que las expectativas a largo plazo aumentaron a 3,7%, manteniendo la tendencia alcista reciente.

El PIB mensual de Canadá creció 0,2% frente al 0,1% esperado, tras una caída previa de -0,1%.

IBM refuerza su posición como uno de los principales innovadores en tecnologías modernas , con un enfoque particular en la computación cuántica y la inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que exige a ByteDance reducir su participación en TikTok a un máximo del 20%. El grupo inversor liderado por EE. UU. (incluyendo Oracle, Silver Lake y MGX) tendría alrededor del 45%, mientras que el 35% restante correspondería a otros inversionistas ya existentes.

El petróleo sube 0,5% hoy , impulsado por la presión del presidente estadounidense Donald Trump sobre los compradores de energía rusa. Trump está instando a líderes como Erdogan y Orbán a dejar de comprar petróleo a Rusia, con el objetivo de acelerar el fin de la guerra en Ucrania.

El mercado de metales preciosos muestra nuevamente una fuerte euforia, con la plata subiendo casi 3,0% y el oro un 0,8%.

El mercado de criptomonedas intenta recuperarse tras la reciente liquidación récord de posiciones largas. El Bitcoin sube 0,90% hoy, regresando por encima de los USD 110.000. El mayor interés se observa en Ethereum, que sube 4,00% hasta USD 4.030.

