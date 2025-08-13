El petróleo reacciona tras el informe de inventarios de la EIA

Los mercados energéticos reaccionan con cautela tras la publicación del informe semanal de la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), que ha revelado un aumento inesperado en los inventarios de petróleo crudo, en contraste con las previsiones del consenso.





Según los datos publicados hoy, los inventarios de crudo aumentaron en 3,036 millones de barriles, cuando los analistas esperaban una caída de aproximadamente 0,912 millones.

Inventarios de petróleo crudo de la EIA: 3,036 millones (Pronóstico: -0,912 millones, Anterior: -3,029 millones)

Inventarios de gasolina de la EIA: -0,792 millones (Pronóstico: -0,724 millones, Anterior: -1,323 millones)

Inventarios de destilados de la EIA: 0,714 millones (Pronóstico: 1,25 millones, Anterior: -0,565 millones)

Inventarios de crudo de Cushing de la EIA: 0,045 millones (Pronóstico: -, Anterior: 0,453 millones)

