El petróleo se desploma un 5% ¿de la guerra de Ormuz a la guerra de precios?

La referencia que ha marcado en gran medida la evolución del conjunto de los mercados durante los últimos meses, el precio del petróleo, confirma su desplome como respuesta al acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz.

Tres meses y medio han sido necesarios para conocer la noticia más esperada por los mercados. Durante las últimas semanas, los inversores habían tratado en numerosas ocasiones de anticiparse al desenlace del conflicto. Incluso algunas firmas de inversión habían comenzado a tomar posiciones bajistas ante la expectativa de una normalización progresiva del suministro energético.

Las previsiones se cumplen en la jornada de hoy. El acuerdo disipa gran parte de los temores a una interrupción prolongada de la oferta de crudo y acelera las ventas en el mercado petrolero. El barril de Brent retrocede cerca de un 5%, hasta situarse en el entorno de los 83 dólares.

Con este movimiento, el petróleo se aleja definitivamente de la barrera de los 100 dólares que llegó a superar durante los momentos más tensos del conflicto. Desde los máximos cercanos a los 126 dólares registrados durante la guerra, el correctivo ya supera el 30%.

El Brent regresa así a niveles previos a la escalada bélica. Los precios actuales representan mínimos de más de tres meses y se sitúan en cotas similares a las registradas a comienzos de marzo, apenas unos días después del estallido de las hostilidades.

Un respiro para la inflación y los bancos centrales

La caída del petróleo supone una noticia especialmente positiva para la economía mundial. El encarecimiento del crudo durante los últimos meses había reavivado las presiones inflacionistas y obligado a los bancos centrales a mantener un tono mucho más prudente de lo previsto.

Un petróleo más barato reduce los costes energéticos, alivia las tensiones sobre los precios y mejora las perspectivas para consumidores y empresas. Además, facilita la labor de los bancos centrales en un momento en el que los mercados siguen muy pendientes de la evolución de los tipos de interés y del ritmo de relajación monetaria.

Del miedo a la escasez al riesgo de sobreoferta

Durante los meses más intensos del conflicto, el mercado llegó a descontar un auténtico shock energético. El bloqueo del Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que habitualmente transita cerca del 20% del petróleo mundial, impulsó al Brent hasta los 126 dólares por barril y alimentó los temores a una escasez prolongada de suministro.

Sin embargo, el acuerdo entre Estados Unidos e Irán cambia radicalmente el escenario. La reapertura de Ormuz permitiría recuperar progresivamente los flujos energéticos y devolvería al mercado a una situación muy similar a la existente antes de la guerra, caracterizada por un exceso de oferta.

A este factor se suma el incremento de producción registrado en varios países productores durante los últimos meses, atraídos por los elevados precios del crudo. Además, algunos miembros de la OPEP han mostrado una mayor disposición a incrementar su bombeo para aprovechar la recuperación del mercado.

Por este motivo, cada vez más analistas consideran que el principal riesgo para el petróleo ya no es una falta de suministro, sino la aparición de un nuevo superávit de oferta. Si los flujos por Ormuz recuperan una parte significativa de los niveles previos al conflicto, el mercado podría volver rápidamente a descontar un escenario de abundancia de crudo.

La prima de guerra desaparece del mercado

La noticia marca un punto de inflexión para uno de los activos más vigilados por los inversores durante 2026. La prima geopolítica que impulsó al petróleo durante la guerra comienza a desaparecer y los mercados vuelven a centrar su atención en los fundamentales de oferta y demanda.

Aunque todavía quedan incógnitas por resolver y la reapertura completa del Estrecho de Ormuz podría requerir tiempo, el mensaje que lanza el mercado es claro: el riesgo de interrupción del suministro se reduce significativamente y el petróleo vuelve a enfrentarse a un entorno donde la abundancia de oferta podría convertirse nuevamente en el principal factor determinante para los precios.