El precio del barril de petróleo West-Texas sube hoy a medida que los inversores evalúan los riesgos para el suministro ruso debido a los ataques con drones ucranianos. Transneft (Rusia) advirtió a los productores sobre posibles recortes de producción después de los repetidos ataques ucranianos a terminales de exportación y refinerías. Los analistas señalaron que las huelgas en instalaciones clave como Primorsk buscan reducir la capacidad exportadora de Rusia y podrían presionar al alza los precios globales.

Goldman Sachs estimó que alrededor de 300.000 barriles diarios de capacidad de refinación rusa se vieron afectados entre agosto y principios de septiembre.

A pesar de los riesgos de sanciones, los compradores asiáticos siguen mostrando interés en el crudo ruso, lo que limita la caída prevista de la producción.

Hasta ahora, Estados Unidos se ha resistido a imponer aranceles adicionales a China por la compra de petróleo ruso , a menos que Europa introduzca medidas similares contra China e India.

Es probable que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeran en 6,4 millones de barriles la semana pasada, revirtiendo un aumento previo. Los datos oficiales de la EIA se publicarán el miércoles.

Los analistas citados por Reuters prevén que las reservas de crudo y gasolina de Estados Unidos disminuyan, mientras que las de destilados podrían aumentar.

Los mercados también están atentos a la reunión de la Reserva Federal del 16 y 17 de septiembre, donde se esperan ampliamente recortes de tasas, aunque persisten preocupaciones sobre la fortaleza económica de Estados Unidos. Precio del barril de petróleo West Texas Fuente : Plataforma XTB

