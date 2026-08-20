🔼 El petróleo sube un 2%

Los precios del petróleo suben este jueves después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a Irán con una “guerra económica” y con sanciones financieras adicionales contra las entidades que apoyen a Teherán. Al mismo tiempo, Emiratos Árabes Unidos anunció la suspensión del comercio con Irán, añadiendo más tensión a un contexto de oferta ya frágil en la región. En este contexto, el Brent sube alrededor de un 2% hoy y cotiza en su nivel más alto desde el 24 de julio, mientras los mercados vuelven a incorporar una mayor prima de riesgo geopolítico. El panorama general se está volviendo cada vez más complejo, mientras que parte de esa prima podría seguir aumentando debido a los crecientes riesgos para el transporte. Es importante destacar que el mercado del petróleo también experimentará un rollover del contrato alrededor de la medianoche de hoy. Otra fuente de riesgo es la seguridad del transporte. Según informes, el petrolero VL PROSPERITY, con una capacidad de alrededor de 2,3 millones de barriles, sufrió un importante ciberataque cerca del estrecho de Gibraltar, que interrumpió sus comunicaciones durante unas 30 horas.

Según un miembro de la tripulación, los atacantes presuntamente interfirieron en los sistemas de la sala de máquinas, los sistemas de refrigeración y los sistemas de combustible; si incidentes similares se vuelven más frecuentes, podrían aumentar los costos de seguros, fletes y seguridad en rutas marítimas estratégicas.

El estrecho de Ormuz sigue siendo un riesgo clave para el mercado físico del petróleo, ya que cerca del 20% de los flujos mundiales de crudo y productos refinados pasaban por esta vía marítima antes del conflicto, mientras que los volúmenes actuales siguen siendo varias veces inferiores a los niveles previos a la guerra.

China recurre cada vez más al crudo ruso para sustituir parte del suministro interrumpido procedente de Medio Oriente, mientras que las importaciones de petróleo iraní siguen muy por debajo de los niveles previos a la guerra; se estima que las llegadas desde Irán en agosto se sitúan en alrededor de 340.000 barriles diarios, frente a los 1,14 millones de barriles diarios de marzo.

China también está aumentando las compras de crudo ruso enviado desde puertos europeos, intensificando directamente la competencia con las refinerías indias por los barriles que tradicionalmente se destinaban a India.

Se espera que las importaciones de crudo ruso de India caigan hasta alrededor de 1,87 millones de barriles diarios en agosto, desde los 2,79 millones de barriles diarios de julio, mientras que las importaciones totales de crudo podrían disminuir hasta aproximadamente 4,17 millones de barriles diarios desde 5,06 millones. Esto es relevante no solo para el propio crudo, sino también para los productos refinados: si las refinerías indias disponen de menos materia prima para procesar, las exportaciones de diésel y gasolina podrían disminuir a partir de septiembre, tensionando aún más un mercado asiático de productos refinados que ya se encuentra bajo presión.

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