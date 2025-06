El petróleo sube un 4% 📈

El precio del petr贸leo crece casi un 4% hoy, ya que el aumento en el suministro de la OPEP+ result贸 ser menor de lo que el mercado hab铆a temido, a pesar de los mayores riesgos geopol铆ticos que rodean a Ucrania e Ir谩n. El s谩bado, la OPEP+ acord贸 aumentar la producci贸n en 411.000 barriles diarios en julio, contradiciendo los informes de finales de semana que suger铆an un aumento significativo de la producci贸n, noticia que presion贸 a la baja los precios del petr贸leo el viernes 30 de mayo. La decisi贸n se alinea con los planes de producci贸n existentes para mayo y junio y tambi茅n coincide con las expectativas de los analistas de Bloomberg.

Mientras tanto, un ataque a gran escala con drones ucranianos en territorio ruso da帽贸 alrededor de 40 aeronaves, incluyendo bombarderos estrat茅gicos estacionados incluso en los aer贸dromos m谩s remotos. Los mercados temen ahora que Mosc煤 pueda interpretar esto como una raz贸n para intensificar las hostilidades y tomar represalias m谩s en茅rgicas contra Kiev, algo que ya se ha observado. Este acontecimiento podr铆a retrasar a煤n m谩s las posibles negociaciones de alto el fuego. Hoy, delegaciones ucranianas y rusas se reunieron en Estambul.

Adem谩s, el OIEA ha advertido que las reservas de uranio enriquecido de Ir谩n se acercan al umbral necesario para producir un arma nuclear. Washington a煤n no ha logrado un avance en las negociaciones con Teher谩n, que contin煤a resisti茅ndose a los t茅rminos relacionados con el llamado acuerdo nuclear. Seg煤n informes de mercado, Argelia, Om谩n y Rusia se oponen a los recortes de producci贸n de la OPEP+ iniciados por Arabia Saudita, Kazajist谩n e Irak. La pr贸xima reuni贸n de la OPEP+ est谩 prevista para el 6 de julio. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Precio del barril de petr贸leo 聽 Barril de Brent Fuente: xStation5

