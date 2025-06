El PIB anualizado de EE. UU. disminuye un 0,5 % 📣📌

Informe del PIB en EE. UU. (primer trimestre) PIB (T1): real: -0,5% intertrimestral. Pron贸stico: -0,2%. Anterior: 2,4%.

脥ndice de precios del PIB (T1): real: 3,8 % intertrimestral. Pron贸stico: 3,7%. Anterior: 2,3%.

Ventas del PIB (T1): real: -3,1 %. Pron贸stico: -2,9 %; anterior: 3,3 %;

Precios PCE (T1): real: 3,7 %. Pron贸stico: 3,6 %; anterior: 2,4 %;

Gasto real del consumidor (T1): real: 0,5 %. Pron贸stico: 1,2 %; anterior: 4,0 %;

Beneficios corporativos: real: -3,3 % intertrimestral. Pron贸stico: -3,6%. Anterior: -0,4%. 聽 聽 聽 Informe de empleo en EE. UU. : Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: 236.000 reales; 244.000 previstas; 246.000 anteriores.

Promedio de solicitudes de subsidio por desempleo de 4 semanas: 245.000 reales; 245.750 anteriores.

Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: 1.974.000 reales; 1.950.000 previstas; 1.937.000 anteriores. Balanza comercial en EE. UU. : Balanza comercial de bienes: real -96,59B; pron贸stico -86,30B; anterior -86,97B. Si bien las cifras comerciales mostraron una mejora en comparaci贸n con la segunda estimaci贸n, este resultado positivo se vio contrarrestado por un menor gasto del consumidor. Esto genera preocupaci贸n sobre las perspectivas. La cifra principal registr贸 un aumento significativo, pero se debe en gran medida a un aumento repentino en los pedidos de transporte, en particular de aeronaves y veh铆culos, impulsado por los aranceles. No obstante, los pedidos subyacentes se mantienen s贸lidos. El mercado burs谩til reaccion贸 con una ca铆da repentina seguida de un fuerte repunte. A pesar de que los datos del PIB entran en territorio de contracci贸n por primera vez desde 2022, esta vez la causa es la guerra comercial anticipada que comenz贸 a principios del segundo trimestre. Los datos no son terribles, pero tampoco son alentadores. Tras la publicaci贸n, los inversores ahora consideran que hay una mayor probabilidad de un recorte de tipos de la Fed a finales de julio (26%). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

