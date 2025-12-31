- El precio del platino retrocede hasta los 2.000 dólares.
Tras el cierre del viernes, la bolsa anunció un aumento en los márgenes iniciales y de mantenimiento para los metales preciosos en su división COMEX. Esto ha provocado una caída significativa en el sector, a pesar de un drástico aumento previo en los precios de la plata por encima de los 80 dólares, impulsado por el anuncio de restricciones a la exportación por parte de China. Ante la persistente volatilidad, el CME ha anunciado un nuevo aumento, efectivo tras el cierre de hoy.
Los siguientes requisitos de margen inicial se han compilado utilizando herramientas de IA, agregando datos de fuentes como CME, Bloomberg, Yahoo Finance y AIInvest. La tabla refleja los márgenes iniciales; los requisitos de mantenimiento suelen situarse aproximadamente entre el 80% y el 90% de estos niveles. Las cifras pueden diferir de las reales.
Si bien el posicionamiento especulativo en las bolsas de futuros aún no ha alcanzado niveles extremos, las subidas actuales podrían obligar a los inversores a reducir su exposición al mercado. Sin embargo, una corrección de precios más sostenida podría provocar una toma de beneficios en los fondos cotizados en bolsa (ETF) de los inversores a largo plazo.
El martes, los ETF de plata y paladio redujeron sus tenencias de lingotes, mientras que los fondos de oro y platino aumentaron su exposición. Desde principios de año, los volúmenes de oro en ETF han aumentado un 19%, los de plata un 20%, los de platino un 2% y los de paladio un 50%. El valor actual del oro depositado en estos fondos asciende a casi 430 000 millones de dólares, con la plata en 65.000 millones, el platino en 7.000 millones y el paladio en casi 2.000 millones.
El platino ha retrocedido más de un 7% hoy, alcanzando el nivel de 2.000 dólares tras un repunte ayer que llevó los precios a alcanzar los 2.200 dólares por onza. El metal se encuentra actualmente probando el nivel de retroceso del 50,0% de Fibonacci. De superarse este soporte, el siguiente mínimo técnico significativo se sitúa cerca de los 1.700 dólares, coincidiendo con el retroceso del 78,6% de la onda ascendente más reciente y la línea de tendencia alcista predominante.
