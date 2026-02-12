Estancamiento británico, presión arancelaria y criptomercado en modo calma.

Conclusiones clave El Reino Unido confirma estancamiento y aumenta la presión para recortes más agresivos del BoE.

La libra aguanta, pero el déficit comercial la deja vulnerable si se estrecha el diferencial de tipos.

El petróleo cae bajo 65$, metales corrigen y la plata muestra señales de mayor oferta vía reciclaje.

Unilever y Mercedes decepcionan; Cisco y Robinhood lideran las caídas tech.

Bitcoin se estabiliza sobre 67k y ETH rebota tras perder los 2.000.

Macroeconomía y divisas El Reino Unido en una encrucijada: El crecimiento del PIB del 0,1% trimestral en el Q4, combinado con una caída del PIB per cápita, confirma una desaceleración económica real. Esto aumenta la presión sobre el Banco de Inglaterra (BoE) para considerar recortes de tipos más agresivos. Resiliencia vs. vulnerabilidad de la libra: A pesar de los datos débiles, la GBP sube 0,1% frente al dólar hoy (solo por detrás del CHF y el NZD en el G10). Sin embargo, el elevado déficit comercial deja a la libra expuesta a más debilidad si la ventaja de rendimiento del Reino Unido frente al USD y el EUR se reduce. Forinto bajo presión: El EUR/HUF sube 0,4%. La moneda húngara sufre debido a la caída de la inflación (que aumenta la probabilidad de recortes de tipos) y la disputa en curso entre Hungría y la UE, que amenaza la liberación de fondos cruciales del bloque. Materias primas y metales preciosos El petróleo influido por la geopolítica: El WTI ha retrocedido por debajo de 65 dólares por barril, aunque las tensiones siguen elevadas. El primer ministro israelí estaría presionando a Donald Trump para desmantelar el programa de misiles balísticos de Irán, mientras que Trump parece preferir un acuerdo nuclear rápido antes que una escalada adicional. Corrección en metales: Tras un fuerte rally en la sesión anterior, vemos una corrección moderada. El oro cotiza por debajo de 5.100 dólares

La plata se mantiene por encima de 83 dólares

Aumento de oferta de plata: Se observa un notable incremento en las ventas de plata a chatarrerías en EE. UU.. Esto podría aumentar los volúmenes de reciclaje y ayudar a reducir el déficit global de oferta. Temporada de resultados y noticias corporativas Unilever (-3%) Aunque las ventas subyacentes crecieron un 4,2% interanual, mejor de lo esperado, los ingresos totales (€12.600 millones) quedaron por debajo de las estimaciones, provocando una caída del 3% en la primera hora de negociación.

Mercedes-Benz (-2%) El fabricante reportó una caída del 57% en los beneficios anuales, en gran parte debido a costes relacionados con aranceles estimados en 1.200 millones de dólares. El beneficio operativo de 2025 fue de €5.800 millones, por debajo de los €6.600 millones previstos.

El fabricante reportó una en los beneficios anuales, en gran parte debido a costes relacionados con aranceles estimados en . El beneficio operativo de 2025 fue de , por debajo de los previstos. Caída en el sector tecnológico: Cisco se desplomó un 7% en el after‑hours tras resultados trimestrales decepcionantes. Robinhood cayó casi 9% ayer, ya que los ingresos relacionados con criptomonedas no cumplieron expectativas.

En el radar: La atención se desplaza a Applied Materials y Arista Networks, que publican resultados tras el cierre de hoy. Criptomonedas y política Bitcoin se estabiliza: Tras la fuerte venta de ayer, BTC se mantiene por encima de 67.000 dólares. Ethereum (ETH) rebota después de su reciente caída por debajo del nivel psicológico de 2.000 dólares.

La disputa sobre Powell: Scott Bessent indicó que, tras consultas legales, la investigación sobre la situación de Jerome Powell probablemente será gestionada por el Comité Bancario del Senado, en lugar del Departamento de Justicia.

