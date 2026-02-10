- Bitcoin vuelve a perder fuerza y cae a 69.000 dólares, mientras crece el temor a que el mercado esté repitiendo exactamente el mismo patrón que precedió al último gran desplome.
- El análisis técnico sugiere que la próxima explosión de volatilidad podría aplazarse hasta abril si el ciclo anterior se replica con la misma precisión.
- Un escenario calcado al 1:1 proyectaría un objetivo bajista tan profundo como 49.000 dólares, reabriendo el debate sobre si el mercado ha capitulado de verdad o si aún queda dolor por delante.
Los días en rojo se siguen acumulando para Bitcoin. Tras frenar su caída, la criptomoneda estrella logró rebotar en uno de los soportes clave situados en los 60.000 dólares.
Sin embargo, después de recuperar los 70.000 dólares con un rebote en forma de “uve”, los inversores siguen sin mostrarse plenamente convencidos. El precio del Bitcoin continúa atrapado en un rango lateral entre 72.000 y 67.000 dólares, reflejando un mercado indeciso y claramente fatigado. La gran pregunta ahora es evidente: ¿hacia dónde se dirigirá Bitcoin? Gran parte del movimiento dependerá de factores externos como la fortaleza del dólar, el desempeño de materias primas, los catalizadores geopolíticos y las decisiones de los inversores institucionales.
¿Qué está ocurriendo con el precio de Bitcoin?
El precio de Bitcoin cae hoy hacia los 69.000 dólares, mostrando similitudes claras con la corrección de finales de octubre, cuando el precio pasó de 112.000 dólares a 80.000 dólares, y también con el tramo bajista más reciente desde 97.000 dólares hasta 60.000 dólares.
Si asumimos un escenario de repetición 1:1 de aquel movimiento, tanto en la caída como en el rebote y la consolidación posterior, la zona de 72.000–73.000 dólares podría actuar como una resistencia relevante. Ese rango replicaría el rebote previo de aproximadamente 20%, cuando el precio de Bitcoin subió de 80.000 dólares en noviembre a 97.000 dólares a inicios de 2026.
¿Qué podría pasar a partir de ahora con el precio de Bitcoin?
Si el tiempo entre impulsos bajistas también se repitiera, la próxima oleada de volatilidad dentro del Bitcoin podría no llegar hasta abril. Y si el siguiente movimiento replicara la magnitud del anterior en un escenario 1:1, el precio del Bitcoin podría caer hacia los 49.000 dólares, tomando como referencia la zona de 72.000 dólares como punto de partida.
Mientras tanto, el RSI ha rebotado desde niveles extremadamente sobrevendidos cerca de 18 y ahora se sitúa justo por debajo de 32. Para revertir realmente el momentum bajista, Bitcoin necesitaría recuperar niveles por encima de 80.000 dólares.
Sin embargo, la fuerte oferta concentrada en 72.000–73.000 dólares muestra que el mercado sigue cauteloso y visiblemente “tocado”.
