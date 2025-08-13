El precio de Ethereum cerca de los máximos de 2021

Ethereum está subiendo, llegando a tocar los 4700 dólares, igualando los máximos históricos de noviembre de 2021. Desde principios de abril, el precio de ETH se ha más que triplicado, impulsado por fuertes entradas de fondos ETF y un creciente apetito por los activos de riesgo. En los últimos 30 días, el precio de Ethereum ha subido más del 40%, y el lunes, los ETF de Ethereum en EE. UU. registraron una entrada neta récord de 1010 millones de dólares, en comparación con los tan solo 178 millones de Bitcoin.

La demanda de Ethereum se ve respaldada por la continua debilidad del dólar estadounidense y un posible cambio en la política de la Reserva Federal, que pronto podría comenzar a recortar las tasas de interés (y casi con certeza lo hará a partir de mayo de 2026). Los factores tecnológicos también están cobrando importancia: la cadena de bloques de ETH tiene amplias aplicaciones prácticas en las tendencias de tokenización y descentralización, impulsadas por nuevas regulaciones favorables a la industria en EE. UU.

Bitcoin se mantiene en torno a los 120.000 USD, mientras que su dominio sobre las criptomonedas más pequeñas, las llamadas altcoins, ha estado disminuyendo durante algún tiempo. Esto podría indicar el inicio de la llamada temporada de altcoins, un período en el que el capital fluye de Bitcoin a criptomonedas más pequeñas en busca de mayores rendimientos. Históricamente, este patrón ha marcado la fase final y eufórica de un mercado alcista, que precede a un aumento repentino de la volatilidad y el pánico.

Cotización de Ethereum

Al observar el gráfico, se observa una fuerte tendencia alcista, con el indicador RSI cerca de los 80 puntos, lo que indica condiciones de sobrecompra. El precio de ETH se encuentra en una zona de potencial alta oferta (máximos de 2021), y si logra superar los 4800,USD se abrirá el camino hacia los 5000 USD,

Fuente: xStation5