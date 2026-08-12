El precio de la plata despega antes de los datos de inflación de Estados Unidos

Amplificación por baja liquidez estival: El movimiento superior al 2% se ve acentuado por el menor volumen de negociación propio de agosto, un factor de iliquidez que genera mayor volatilidad y movimientos más bruscos en la cotización.

Descuento de una inflación menor a la esperada: El mercado está anticipando que el dato del IPC de julio en EE. UU. se sitúe por debajo del mes anterior e incluso por debajo del consenso de los analistas, lo que impulsa la cotización de los metales preciosos.

Los precios de la plata están repuntando en el día de hoy más de un 2%, coincidiendo con la publicación de los datos de inflación CPI de Estados Unidos del mes de julio. ¿Qué significa esto?

¿Qué está descontando el precio de la plata?

El precio de la plata despunta hoy más de un 2%, lo que se intenta relacionar con la publicación del dato de inflación de hoy. Y aunque no tiene por qué tener ninguna relación, podríamos trazar un paralelismo.

Durante lo que llevamos de guerra en Oriente Medio (hablamos del conflicto actual), los precios del oro y la plata se han comportado de manera reactiva. Cuando el conflicto es intensificaba, los precios de estos dos metales caían. Cuando la guerra se relajaba y por tanto los precios del petróleo caían, el oro y la plata subían. Por ello, también se puede relacionar con el dato de inflación de hoy.

Pensamos que lo que la plata descuenta hoy es un dato de inflación por debajo del mes pasado e incluso alguna sorpresa con respecto a las expectativas del consenso de casas de análisis. Aunque la correlación con la inflación no es tan clara, en acontecimientos como los de hoy si que pensamos que hay una relación directa e inversa entre el dato de inflación y el precio de la plata o el oro.

Por tanto, en el día de hoy podríamos ver un fuerte movimiento de la plata si finalmente el dato es superior a lo esperado. Además, hay que tener en cuenta que en pleno mes de agosto la liquidez del mercado es menor, por lo que podríamos ver movimientos más erráticos.