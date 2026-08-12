🚨La GRAN incoherencia del mercado. ¿Qué está ocurriendo?

El dato de IPC como catalizador inmediato: Esta discrepancia entre un petróleo al alza y la pasividad de los tipos es insostenible; la publicación del IPC de julio determinará qué narrativa se impone, amenazando con caídas en bonos, oro y bolsas si la inflación supera las expectativas (3,4% - 3,5%).

El mercado laboral frena el ajuste de la Fed: Los inversores solo descuentan una subida de tipos para 2026 porque están priorizando el pilar de "máximo empleo" del doble mandato de la Fed tras los malos datos laborales de EE. UU., ignorando temporalmente el riesgo de inflación energética.

Incoherencia en el mercado por el barril de crudo: El precio del petróleo Brent se ha disparado más de un 11% en una semana (superando los 87$) debido al estancamiento de las negociaciones en Oriente Medio, un factor que debería reactivar las presiones inflacionarias globales y las expectativas de subidas de tipos.

Actualmente los mercados están viviendo una fuerte incoherencia. Por un lado, los precios del petróleo siguen repuntando. Por el otro, los inversores siguen esperando tan solo una subida de tipos para este 2026 por parte de la FED. Sin embargo, estamos hablando de dos hechos que no deberían coincidir juntos. ¿Quién se está equivocando?





Los precios del petróleo se disparan de nuevo

El precio del petróleo Brent volvió a estar por debajo de los 80$ el miércoles de la semana pasada. Un hecho muy importante para rebajar las presiones inflacionarias y que los bancos centrales no tengan la obligación de subir los tipos de interés si o si. Sin embargo, desde entonces y hasta el día de hoy los precios han subido más de un 11% y de nuevo se ubican por encima de los 87$ el barril. Casi 10 dólares más que una semana, con el impacto de miles de millones de dólares que esto tiene en la economía mundial.

El motivo de este repunte es que las negociaciones en Oriente Medio siguen enquistadas y el pronóstico de Scott Bessent del acuerdo de paz no se ha cumplido ni de lejos.

Tan solo con esto, lo normal sería que las expectativas de subidas de tipos subieran con fuerza… pero no está pasando.

Los inversores dudan de las subidas de tipos

Como ya comentamos la semana pasada, los datos del mercado laboral americano fueron malos. Esto provocó que los inversores redujeran sus expectativas de tipos de interés. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la FED tiene un doble mandato:

Estabilidad de precios

Máximo empleo

Por tanto, si el mercado laboral está debilitándose, la FED debería bajar tipos de interés para que las condiciones crediticias de la economía americana sean más laxas, rebajando los costes de financiación de las empresas y consumidores endeudados. Esto debería promover el consumo y mejorar las perspectivas de empleo. Sin embargo, la Reserva Federal tampoco puede ignorar su otro mandato de estabilidad de precios. Con la inflación de nuevo disparada, tiene que ser disciplinada con los tipos de interés. Ahí está la dificultad de gestión de la FED y lo que mueve las expectativas de los inversores.

Ahora bien, ¿tiene sentido que con el despunte de los precios del petróleo los inversores tan solo esperen una subida de tipos este 2026?

Pues nosotros pensamos que no. Sin embargo, esto depende de los datos y justo hoy tenemos el dato de inflación CPI del mes de julio en Estados Unidos. Este dato puede mover con fuerza los mercados en el día de hoy y de nuevo mover la balanza hacia un lado u otro. Si el dato sale por encima del 3,4% esperado, o peor aún, por encima del 3,5% del mes anterior, las expectativas de subidas de tipos volverán a subir, provocando caídas en activos como el oro, la renta fija e incluso en partes de la renta variable. Por no decir el impacto negativo que puede tener sobre el yen, que podría depreciarse contra el dólar aún más, provocando una nueva intervención de las autoridades monetarias. Pero si el dato sale mejor de lo esperado, podríamos ver un recorte en las expectativas de tipos de interés y un repunte de algunos activos.

Lo que sí está claro es que las expectativas del mercado no casan demasiado bien. Independientemente del dato de hoy, los altos precios del crudo y la falta de avances en las negociaciones para el estrecho de Ormuz deberían conducir a lo siguiente: mayores precios del petróleo, mayores expectativas de inflación y por tanto mayores expectativas de subidas de tipos de interés. Y el mercado tarde o temprano lo recogerá.