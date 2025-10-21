El precio de la plata se desploma un 5%

Los factores clave incluyen la disminución del riesgo político en EE. UU., el renovado optimismo comercial entre EE. UU. y China, y una ruptura técnica de la línea de tendencia alcista acelerada.

La plata se desploma un 5,1%, cayendo por debajo del nivel de 50 dólares, registrando su mayor descenso diario desde abril.

Conclusiones clave La plata se desploma un 5,1%, cayendo por debajo del nivel de 50 dólares, registrando su mayor descenso diario desde abril.

Los factores clave incluyen la disminución del riesgo político en EE. UU., el renovado optimismo comercial entre EE. UU. y China, y una ruptura técnica de la línea de tendencia alcista acelerada.

La corrección se produce tras un período en el que circularon imágenes de colas frente a las tiendas físicas de lingotes, lo que sugiere un aumento del miedo a perderse algo (FOMO, por sus siglas en inglés) entre los clientes minoristas que no estaban familiarizados con los metales preciosos. La entrada de los inversores menos experimentados en un mercado se considera con frecuencia una señal contraria. Si bien los fundamentos subyacentes del mercado se mantienen sólidos, los retrocesos son habituales, especialmente cuando se alinean varios catalizadores: Disminuye el riesgo político en EE. UU.: Es posible un acuerdo entre republicanos y demócratas a finales de esta semana, lo que allana el camino para que finalizar el cierre del gobierno estadounidense. Este avance eliminaría una capa de riesgo geopolítico del mercado.

Es posible un acuerdo entre republicanos y demócratas a finales de esta semana, lo que allana el camino para que finalizar el cierre del gobierno estadounidense. Este avance eliminaría una capa de riesgo geopolítico del mercado. Optimismo comercial: Donald Trump ha declarado que un acuerdo comercial con China será "magnífico" y planea reunirse con Xi Jinping en la cumbre de la APEC a finales de este mes.

Donald Trump ha declarado que un acuerdo comercial con China será "magnífico" y planea reunirse con Xi Jinping en la cumbre de la APEC a finales de este mes. Cambios en los inventarios del COMEX: Los inventarios de plata en el COMEX han comenzado a disminuir, una tendencia que podría indicar el regreso del metal a Londres. La plata registra su mayor descenso diario desde abril Fuente: Bloomberg Finance LP La caída de los inventarios de plata en COMEX podría significar una normalización de la situación en la bolsa y el regreso de parte del metal a Londres. Fuente: Bloomberg Finance LP Precio de la plata El precio retrocede significativamente, cayendo por debajo de los 50 dólares por onza. Además, se está rompiendo la línea de tendencia alcista acelerada, iniciada en la segunda quincena de septiembre. Si esta corrección se extiende más allá de una toma puntual de benficios, el siguiente nivel de soporte clave se sitúa en los 47 dólares por onza, coincidiendo con la media móvil de 30 días. Fuente : Plataforma de XTB

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.