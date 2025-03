El precio de las acciones de Intel sube mientras el nuevo CEO Tan planea una reestructuración profunda

Las acciones de Intel subieron un 8.1 % hoy, liderando tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100, ya que los inversores reciben con optimismo los planes de reestructuración del nuevo CEO Lip-Bu Tan. La acción ha registrado un aumento de más del 21 % en las últimas cinco sesiones de negociación, antes de que Tan asuma el cargo el martes. Se informa que Tan planea reformar las operaciones de manufactura de Intel y su estrategia de inteligencia artificial, mientras aborda el exceso de mandos intermedios. En una reciente reunión interna, advirtió sobre "decisiones difíciles" a pesar de que Intel ya eliminó 15,000 empleos el año pasado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El nuevo CEO busca mejorar el rendimiento de Intel Foundry, que perdió $13,400 millones el año pasado, atrayendo nuevos clientes como Nvidia y Broadcom. En lugar de separar la manufactura, Tan parece comprometido con mejorar la eficiencia para competir mejor con TSMC. Intel también espera desarrollar una nueva arquitectura de chips de IA para 2027, con lanzamientos anuales a partir de entonces, con el objetivo de ganar terreno en un mercado dominado por Nvidia. Por otro lado, la empresa presentó hoy XeSS 2, una tecnología para mejorar el rendimiento en juegos sobre hardware de Intel. Tan enfrenta desafíos significativos, ya que Intel reportó una pérdida de $19,000 millones en 2024 tras una década de errores estratégicos. El ex-CEO de Cadence y anterior miembro de la junta de Intel renunció en agosto pasado debido a diferencias sobre sus propuestas de cambios. Sin embargo, los inversores ahora se muestran optimistas de que su conocimiento del sector y su enfoque decidido podrían restaurar la rentabilidad y el liderazgo tecnológico de Intel. Análisis técnico de Intel (Intervalo D1) El precio de la acción está operando por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6 % y se acerca a la media móvil de 250 días en $26.25. Los vendedores intentarán llevarlo por debajo del nivel de 23.6 % de Fibonacci con el objetivo de alcanzar el 38.2 % de Fibonacci, que coincide con la media móvil de 200 días. Por otro lado, los compradores buscarán recuperar el nivel más alto local en $27.57. El RSI se acerca a la zona de sobrecompra en una divergencia alcista, mientras que el MACD se amplía tras una divergencia positiva.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.