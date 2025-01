El precio del café está alcanzando nuevos máximos históricos

Precio del Petróleo Los inventarios de petróleo de EE. UU. ahora están aumentando en línea con la estacionalidad, lo que muestra que incluso con un déficit global en el primer trimestre, los precios podrían verse bajo presión

en línea con la estacionalidad, lo que muestra que incluso con un déficit global en el primer trimestre, los precios podrían verse bajo presión Los precios del petróleo han estado bajo presión debido a la incertidumbre sobre los aranceles comerciales a México y Canadá. Trump inicialmente amenazó con aranceles del 25%, pero el nuevo Secretario de Comercio indica que la imposición de aranceles aún no es segura. Además, hay una buena posibilidad de que estos aranceles no se apliquen a las materias primas energéticas

Trump también está pidiendo a la OPEP que baje los precios del petróleo , lo que sucedería si se aumenta la producción. Actualmente, la OPEP+ mantiene el acuerdo de recorte sin cambios y los primeros aumentos de producción están programados para abril en este momento

, lo que sucedería si se aumenta la producción. Actualmente, la OPEP+ mantiene el acuerdo de recorte sin cambios y los primeros aumentos de producción están programados para abril en este momento Desde una perspectiva de oferta, más movimientos de EE. UU. sobre las sanciones a Rusia, Irán y Venezuela serán clave . Bank of America está rebajando la perspectiva de exceso de oferta este año debido al impacto negativo esperado de las sanciones en la producción en estos países. En este punto, sin embargo, hay una falta de detalles en relación con la política estadounidense

. Bank of America está rebajando la perspectiva de exceso de oferta este año debido al impacto negativo esperado de las sanciones en la producción en estos países. En este punto, sin embargo, hay una falta de detalles en relación con la política estadounidense El precio actual del crudo WTI está cayendo en torno a los 72 dólares por barril. Las grandes empresas necesitan un precio de 26 dólares por barril para cubrir los costes asociados al mantenimiento de los pozos actuales. Las pequeñas empresas necesitan una cantidad de 44 dólares. Para las nuevas inversiones, estos costes ya son más elevados. Las grandes empresas necesitan un nivel medio de 58 dólares por barril, mientras que las pequeñas necesitan 67 dólares por barril. Sin embargo, cabe señalar que se trata de niveles medios. En la región clave de esquisto de Estados Unidos -el Pérmico- el precio marginal oscila entre unos 38 y 90 dólares por barril. Encuesta de la Fed de Dallas a las compañías petroleras. Los costos marginales promedio para nuevos proyectos indican niveles de precios de 60 a 70 dólares por barril. Actualmente, el precio está cayendo cerca de ese nivel, por lo que sin incentivos fiscales puede ser difícil que la producción petrolera estadounidense aumente significativamente este año y en adelante. Fuente: Fed Dallas Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las compañías petroleras de Estados Unidos esperan que los precios se mantengan más altos que ahora, aunque al mismo tiempo el rango de pronósticos para un horizonte de dos años está claramente cambiando, lo que puede indicar que la siguiente etapa de la revolución del gas de esquisto está llegando nuevamente. Fuente: Fed Dallas Aunque los inventarios de petróleo siguen siendo más bajos que el año pasado y en relación con el promedio móvil de cinco años, recientemente hemos visto un aumento en los inventarios que justifica, en parte, una disminución de los precios. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Precio del Gas Natural Las perspectivas meteorológicas en EE. UU. han cambiado claramente. Se esperan temperaturas más altas a principios de febrero, y se espera que persistan durante la mayor parte de febrero

Se esperan temperaturas más altas a principios de febrero, y se espera que persistan durante la mayor parte de febrero Ya hay grandes cambios en los fundamentos diarios. El miércoles, se esperaba que la producción de gas de EE. UU. fuera de 105,5 bcfd, mientras que se esperaba que la demanda cayera a poco más de 100 bcfd. Por supuesto, a esto tenemos que sumar las exportaciones de GNL, que aumentaron significativamente semana a semana a 14,3 bcfd

El precio del gas ha estado disminuyendo notablemente desde mediados de enero (incluida una gran reducción de los contratos de futuros). Vale la pena señalar, sin embargo, que puede haber más volatilidad esta tarde.

(incluida una gran reducción de los contratos de futuros). Vale la pena señalar, sin embargo, que puede haber más volatilidad esta tarde. El mercado espera una disminución de los inventarios de más de 300 bcfd, que estuvo relacionada con el consumo extremadamente alto de la semana anterior. Al mismo tiempo, sin embargo, en el pasado, los informes que mostraban una disminución de 300 bcfd han sido los puntos en los que han comenzado correcciones más importantes en el mercado del gas. El año pasado, el consumo de gas cayó por debajo de la oferta ya en marzo. Si los niveles de inventario de EE. UU. se estancaran en 2000, se necesitará una disminución máxima promedio de 80-100 bcf por semana durante las próximas 9-10 semanas. Las previsiones meteorológicas han cambiado significativamente en Estados Unidos. La demanda de gas para calefacción ha disminuido notablemente. Fuente: NOAA La demanda de gas ha caído hasta el promedio de los últimos cinco años. Si la demanda cae por debajo de los 100 bcfd, podría desencadenarse otra ola de ventas de gas en el corto plazo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El año pasado, la corrección que comenzó en enero resultó en una corrección de más del 50% en el precio del gas. Actualmente, la corrección es de menos del 30%. Una corrección de alrededor del 40% significaría una caída potencial a 2,5/$MMBTU, mientras que una del 50% significaría una caída a 2,2$/MMBTU. La estacionalidad supone mayores caídas, al menos hasta principios de febrero. Fuente: xStation5 Precio del café El café está alcanzando nuevos máximos históricos, principalmente debido a la falta de mejora en las perspectivas de producción en países clave como Brasil

principalmente debido a la falta de mejora en las perspectivas de producción en países clave como Brasil Además, las existencias en Brasil siguen siendo extremadamente bajas, las existencias a nivel mundial han comenzado a caer y los agricultores se muestran reacios a deshacerse de las existencias sobrantes debido a la incertidumbre, lo que resulta en una baja disponibilidad de café en las bolsas para entrega

Además, Donald Trump anunció la imposición de aranceles del 25% a Colombia, lo que podría conducir a nuevos aumentos en los precios del café , ya que el país es el segundo mayor productor mundial de Arábica

, ya que el país es el segundo mayor productor mundial de Arábica Estados Unidos importa aproximadamente el 30% del café de Colombia

Sin embargo, hay informes preocupantes de que los productores de café están viendo una desaceleración en la demanda debido a los altos precios. En Vietnam, hay un problema con la falta de grandes pedidos. En Indonesia, los tostadores de café están cambiando a granos de menor calidad. También estamos viendo una disminución en los envíos de Brasil a China.

Las últimas previsiones de CONAB indican que se espera que la producción de café para la temporada 25/26 disminuya un 4,4% interanual. Se espera que la producción sea de 51,8 millones de sacos. Se espera que la disminución se dé en el café arábico en un 12,4% interanual. Por otro lado, se espera que la producción de Robusta, que se produce en otra región de Brasil, aumente. Se espera que el aumento sea del 17,2% interanual. Brasil es el segundo productor de Robusta después de Vietnam.

Brasil exportará 50,5 millones de sacos de café en 2024, un aumento de casi el 30% interanual. Sin embargo, dadas las bajas existencias, será imposible lograr tal resultado en 2025.

Sin embargo, dadas las bajas existencias, será imposible lograr tal resultado en 2025. Las existencias de Brasil se sitúan actualmente en 13,7 millones de sacos, una disminución de casi el 25% en comparación con 2023 La baja disponibilidad de inventarios para clasificación está provocando que los stocks comiencen a caer nuevamente en este momento en las bolsas. Fuente: Bloomberg Los inventarios han comenzado a caer nuevamente. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El café sigue subiendo y alcanza nuevos máximos históricos. Ante la falta de perspectivas de mejora, no se puede descartar un ataque al nivel de los 400 centavos por libra en los próximos meses. Al mismo tiempo, los soportes clave para el café son la línea de tendencia alcista y la zona entre los 330 y 350 centavos por libra. Fuente: xStation5 Precio del Cacao En el mercado del cacao persisten las preocupaciones sobre la cosecha actual y, sobre todo, sobre la llamada cosecha de mitad de temporada, que ha provocado los mayores aumentos en 2024

Las existencias para el consumo han caído hasta el 27% según los datos de la ICCO, el nivel más bajo en 40 años

Costa de Marfil indica que la próxima mitad de temporada podría ser la peor en una docena de años, lo que se espera que haga extremadamente difícil cubrir todos los pedidos

Barry Callebaut indica que todavía ve el potencial de un exceso de oferta este año, lo que también está relacionado con el problema de la demanda.

Las existencias de cacao en las bolsas y entre los productores siguen disminuyendo. La ICCO indica que las existencias de final de temporada han caído a 1 millón de toneladas, una disminución de más de un tercio. Las existencias en las bolsas se sitúan en 1,3 millones de sacos Las existencias de cacao siguen bajando, lo que mantiene el precio por encima de los 11.000 dólares por tonelada. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los precios subieron con más fuerza el año pasado, aunque cabe destacar que el aumento de inicios de año también fue estacional, considerando un promedio de 5 años, hasta 2022, para eliminar el efecto de los últimos años con déficits extremos. Fuente: Bloomberg. El precio se mantiene por encima de los 11.000 dólares por tonelada. Los soportes clave son la línea de tendencia ascendente y la media móvil simple (SMA) de 50 períodos. El año pasado, la media de 50 períodos no se rompió desde principios de enero hasta finales de abril.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.