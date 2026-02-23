El precio del Ethereum se hunde un 2,5%

Fuente: CryptoQuant

Movimientos de Bitcoin y Ethereum

El Bitcoin ha registrado una baja actividad en la red durante seis meses consecutivos. La última vez que se observó una dinámica similar fue en 2024, cuando el precio de Bitcoin sufrió una corrección de aproximadamente un -30%.

Fuente: CryptoQuant

Las últimas sesiones han seguido mostrando salidas netas de ETFs de Bitcoin y Ethereum. Wall Street parece estar distribuyendo la exposición a pesar de las importantes caídas de precios de las últimas semanas.

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

Precio del Bitcoin

Tal y como se observa en el gráfico horario del Bitcoin, la presión de venta persiste. La falta de un impulso estructural de la demanda se ha convertido en el principal problema del mercado de criptomonedas, posiblemente incluso más significativo que el exceso de oferta latente.

Precio del Ethereum