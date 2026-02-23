El precio del Ethereum se hunde un 2,5%

- Las criptomonedas retroceden ante la cautela en Wall Street
USDT acaba de activar una señal que anteriormente solo se había visto en el mínimo del mercado de 2022. Históricamente, la tensión extrema de liquidez ha marcado posibles zonas de oportunidad, pero solo después de confirmarse el agotamiento de la presión de venta.
Movimientos de Bitcoin y Ethereum
El Bitcoin ha registrado una baja actividad en la red durante seis meses consecutivos. La última vez que se observó una dinámica similar fue en 2024, cuando el precio de Bitcoin sufrió una corrección de aproximadamente un -30%.
Las últimas sesiones han seguido mostrando salidas netas de ETFs de Bitcoin y Ethereum. Wall Street parece estar distribuyendo la exposición a pesar de las importantes caídas de precios de las últimas semanas.
Precio del Bitcoin
Tal y como se observa en el gráfico horario del Bitcoin, la presión de venta persiste. La falta de un impulso estructural de la demanda se ha convertido en el principal problema del mercado de criptomonedas, posiblemente incluso más significativo que el exceso de oferta latente.
Precio del Ethereum
Calendario del día: Conversaciones entre EE. UU. e Irán
