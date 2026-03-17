- La aversión al riesgo predomina en los mercados de divisas y materia sprimas.
- Las tensiones en Oriente Medio se intensifican después de que las fuerzas iraníes atacaran un petrolero en el Golfo de Omán.
- El petróleo se acerca a los 104 dólares.
- La aversión al riesgo predomina en los mercados de divisas y materia sprimas.
- Las tensiones en Oriente Medio se intensifican después de que las fuerzas iraníes atacaran un petrolero en el Golfo de Omán.
- El petróleo se acerca a los 104 dólares.
El sentimiento de los inversores puede describirse como expectante en estos momentos, aunque la aversión al riesgo sigue predominando en los mercados de divisas y materias primas. Los mercados al contado de Corea del Sur, Vietnam, India y China están ganando terreno, si bien cabe destacar que los movimientos no son particularmente significativos. La geopolítica continúa siendo el principal motor de los movimientos del mercado, pero la banca central también desempeña un papel clave.
Las tensiones en la región se intensificaron de nuevo durante la noche después de que las fuerzas iraníes atacaran un petrolero en el Golfo de Omán, lo que supone el primer ataque exitoso al este del Estrecho de Ormuz en casi dos semanas. En este contexto, el petróleo experimenta un nuevo impulso, con el crudo Brent subiendo un 2,6% y acercándose de nuevo a los 104 dólares el barril.
Banco de Australia
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) elevó su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta el 4,1%, tras una votación de 5 a 4, advirtiendo de que los riesgos inflacionarios se habían intensificado aún más.
La votación, muy ajustada, puso de manifiesto las divisiones internas en el consejo entre los miembros centrados en los riesgos inflacionarios y aquellos más preocupados por la desaceleración del crecimiento económico. En última instancia, fue precisamente este hecho el que provocó que las subidas del dólar australiano se detuvieran y limitaran rápidamente.
Las declaraciones de la gobernadora Bullock tras la decisión del RBA adoptaron un tono moderadamente restrictivo. La banquera afirmó que una subida de tipos era segura y que los miembros del Consejo estaban más centrados en el momento oportuno para la medida. Concluyó que la trayectoria futura de las decisiones del Banco de la Reserva de Australia (RBA) sigue siendo muy incierta en este momento.
Banco de Japón
Al mismo tiempo, el gobernador del Banco de Japón, Ueda, declaró que la inflación subyacente se acerca gradualmente al objetivo del 2%, lo que refuerza las expectativas de que el Banco de Japón mantendrá los tipos de interés sin cambios en el 0,75% esta semana.
Otros mercados
En el mercado de divisas, el dólar estadounidense y el dólar canadiense son las divisas con mejor desempeño. El dólar australiano se encuentra ligeramente rezagado.
La ligera incertidumbre del mercado actual está impulsando el oro y otros metales preciosos. Sin embargo, las fluctuaciones de precios no son particularmente significativas debido a la fortaleza del dólar, que suele moverse en sentido inverso a los precios de los metales preciosos. El Bitcoin cede un 0,55%, aunque se mantiene por encima de los 74.000 dólares.
El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a China que pospusiera la reunión prevista con el presidente Xi un mes o más, alegando la necesidad de centrarse en el conflicto en curso en Oriente Medio.
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