Conclusiones clave Bitcoin acelera hacia los 75.000 dólares mientras los ETF vuelven a comprar con fuerza.

El mercado rota fuera del miedo geopolítico y BTC vuelve a superar claramente al oro.

Bitcoin registra sólidas ganancias hoy, rebotando junto con la apertura positiva de los mercados bursátiles tras un fin de semana turbulento. Los ETF de bitcoin han vuelto a la actividad compradora y han acumulado la criptomoneda durante casi 10 sesiones consecutivas. El mercado parece estar desplazando gradualmente su atención de la situación en Irán y Oriente Medio, probablemente anticipando que el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz se normalizará en unas semanas. Como resultado, los operadores no esperan una interrupción duradera del suministro de petróleo a corto plazo. Las reservas estratégicas liberadas en Estados Unidos y en la región de Oriente Medio/África también están ayudando a aliviar los temores sobre un posible shock en el mercado del petróleo.

probablemente anticipando que el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz se normalizará en unas semanas. Como resultado, los operadores no esperan una interrupción duradera del suministro de petróleo a corto plazo. Las reservas estratégicas liberadas en Estados Unidos y en la región de Oriente Medio/África también están ayudando a aliviar los temores sobre un posible shock en el mercado del petróleo. Bitcoin parece beneficiarse de esta tendencia. Desde el inicio del conflicto, bitcoin ha superado claramente al oro, que hoy ha retrocedido por debajo de los 5.000 dólares por onza. Siguiendo el movimiento de Bitcoin, Ethereum y las acciones de empresas relacionadas con cripto también suben, incluidas Strategy, Circle y BitMine Immersion, todas avanzando antes de la apertura del mercado estadounidense.

Desde el inicio del conflicto, bitcoin ha superado claramente al oro, que hoy ha retrocedido por debajo de los 5.000 dólares por onza. Siguiendo el movimiento de Bitcoin, Ethereum y las acciones de empresas relacionadas con cripto también suben, incluidas Strategy, Circle y BitMine Immersion, todas avanzando antes de la apertura del mercado estadounidense. El precio de Bitcoin se acerca a la zona de 74.000–75.000 dólares, donde se encuentra una resistencia importante. Este nivel está parcialmente vinculado al posicionamiento gamma de los dealers en el mercado de opciones. Si la criptomoneda supera los 75.000 dólares, los fondos podrían verse obligados a comprar más bitcoin a medida que el precio suba hasta el vencimiento de las opciones. Por otro lado, los 75.000 dólares podrían actuar como una resistencia fuerte, exponiendo de nuevo la fragilidad estructural del mercado. Gráfico de Bitcoin Observando la dinámica del retroceso actual, hay similitudes llamativas con el impulso correctivo anterior, que también se frenó cerca del retroceso de Fibonacci del 38,2%. No hay garantía de que el mismo escenario se repita ahora, pero está claro que bitcoin ha alcanzado una resistencia clave a corto plazo. Un rechazo desde los niveles actuales podría empujar el precio muy por debajo de los 60.000 dólares. Fuente: xStation5 Durante el mercado bajista de 2022, bitcoin experimentó tres grandes olas de presión vendedora. La primera ocurrió en invierno, impulsada por preocupaciones inflacionarias. La segunda fue desencadenada por el colapso del ecosistema Luna/Terra, y la última llegó en otoño cuando la caída de FTX afectó gravemente al sentimiento del mercado. La última caída en aquel momento empujó los precios hacia abajo aproximadamente un 40%. Fuente: xStation5 Flujos de ETF Los flujos hacia ETF de Bitcoin y Ethereum están recuperándose gradualmente. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance LP

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