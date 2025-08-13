lee mas
El precio del Gas Natural se recupera un 2%

15:50 13 de agosto de 2025

Los futuros del gas natural Henry Hub de EE. UU. subieron casi un 2 % hoy, tras los últimos días de fuertes ventas. Ayer, los precios de los futuros del gas natural cayeron a su nivel más bajo en nueve meses. Los pronósticos y el desarrollo de un huracán en el Atlántico podrían reducir aún más las temperaturas, reduciendo la demanda de electricidad en EE. UU. Se estima que este agosto podría ser el más frío del país en ocho años.

En cuanto a los pronósticos meteorológicos de EE. UU., parece improbable que la modesta recuperación de hoy se deba a factores meteorológicos. Los pronósticos no han cambiado significativamente en los últimos días. Las temperaturas en la costa este de EE. UU. se mantienen en su mayoría en línea con los promedios estacionales o ligeramente por debajo de ellos (excepto en la costa de Florida), mientras que las perspectivas para el Medio Oeste, aunque calurosas, están lejos de ser extremas.

Esta región de EE. UU. también tiene una menor densidad de población, lo que significa que el posible aumento de la demanda de aire acondicionado sigue siendo limitado a pesar de las altas temperaturas. Según datos de NatGasWeather, la producción de gas natural en EE. UU. ha superado los 3,1 billones de pies cúbicos durante meses, lo que indica un equilibrio saludable entre la oferta y la demanda. El leve repunte de hoy parece deberse más a factores técnicos que a los fundamentales.

Fuente: CPC, NOAA

Fuente: NGI

 

