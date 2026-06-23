- El precio del oro, que hoy cae más de un 1%, pierde cerca de un 5% de su valor desde principios de años
- El encarecimiento de los precios ha elevado la probabilidad de que los bancos centrales decidan endurecer su política monetaria, lo que está afectando a la cotización del metal precioso
- Deutsche Bank ha rebajado sus previsiones sobre el precio del oro en más de un quinto, mientras que Goldman Sachs ha recortado su previsión para finales de año en 500 dólares
- El precio del oro, que hoy cae más de un 1%, pierde cerca de un 5% de su valor desde principios de años
- El encarecimiento de los precios ha elevado la probabilidad de que los bancos centrales decidan endurecer su política monetaria, lo que está afectando a la cotización del metal precioso
- Deutsche Bank ha rebajado sus previsiones sobre el precio del oro en más de un quinto, mientras que Goldman Sachs ha recortado su previsión para finales de año en 500 dólares
Mientras la atención del mercado se centra a menudo en las grandes caídas de los futuros de los índices, principalmente tras el desplome masivo de SpaceX durante la sesión de ayer, se está produciendo una liquidación igualmente dinámica en el mercado de metales preciosos. El precio del oro baja un 1,7% y ya se sitúa cerca de los 4.100 dólares por onza, mientras que la plata cae casi un 4% y se aproxima al nivel de los 62 dólares por onza.
Desde que alcanzó un nivel récord en torno a los 5.600 dólares a finales de enero, el oro ya ha perdido cerca de un 5% desde principios de año. Solo en el trimestre actual ha registrado una caída de casi el 12%, borrando todas las ganancias acumuladas. La preocupación por una inflación persistente ha eclipsado por completo el optimismo temporal asociado a las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, que actualmente han situado el precio del crudo Brent por debajo de los 78 dólares.
¿Qué está afectando al del oro?
El conflicto de Oriente Medio, que dura ya casi cuatro meses, ha provocado un aumento de los precios de consumo y de la energía, alimentando el temor a que la inflación se atrinchere. El encarecimiento de los precios ha elevado la probabilidad de que los bancos centrales decidan endurecer aún más su política monetaria. Esto constituye un factor de freno directo para el oro, que, a diferencia de los bonos, no paga intereses.
En este escenario, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, ha expresado su profunda preocupación por la inflación, que sigue estando claramente por encima del objetivo y avanza en la dirección equivocada. El ambiente también se ve caldeado por el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, quien adoptó una retórica agresiva y declaró una lucha absoluta para restaurar la estabilidad de precios.
En contraste con el oro, las expectativas restrictivas del mercado sobre los tipos de interés, combinadas con unos datos macroeconómicos sólidos en Estados Unidos, han fortalecido significativamente al dólar. Así, el par EUR/USD ha caído hasta el entorno de 1,14.
El mercado descuenta una alta probabilidad de una subida de tipos ya en septiembre, aunque esto será difícil debido a las próximas elecciones de mitad de mandato y a la revisión de todo el funcionamiento de la Fed, que será resumida por los grupos de trabajo designados por Warsh a finales de este año.
La salida de capitales también impacta en el precio del oro
El aspecto técnico del mercado del oro también se ha deteriorado claramente. El precio del oro se ha deslizado de forma permanente por debajo de cuatro medias móviles clave: las de 25, 50, 100 y 200 sesiones. La media de 25 periodos, que coincide con la línea de tendencia bajista, podría constituir actualmente una resistencia a corto plazo.
Las fuentes tradicionales de demanda de inversión siguen inactivas. Son visibles las continuas salidas de capital y las ventas de participaciones por parte de los ETFs respaldados por oro. Al mismo tiempo, los precios locales en China cotizan con descuento en comparación con la bolsa de Comex, lo que sugiere que las importaciones locales no respaldarán al mercado en el futuro próximo.
El único elemento estable del rompecabezas del oro sigue siendo la elevada demanda de los bancos centrales, que se prevé que continúe durante más tiempo.
Las instituciones financieras recortan sus previsiones para el oro
A la luz del cambio en las expectativas sobre los tipos de interés en Estados Unidos, los principales bancos de inversión decidieron revisar drásticamente sus modelos.
En concreto, Deutsche Bank ha rebajado sus previsiones sobre el precio del oro en más de un quinto. Los analistas de la firma de análisis estiman el precio en 4.300 dólares en el tercer trimestre y en 4.800 dólares en el cuarto trimestre. Además, el banco advierte que si la Fed aplica un escenario de 3 a 4 subidas de tipos consecutivas, el oro podría caer hasta los 3.800 dólares. Aun así, el mercado descuenta actualmente menos de 2 subidas.
Por su parte, Goldman Sachs ha recortado su previsión para finales de año en 500 dólares, fijando un nuevo objetivo de 4.900 dólares por onza para el oro. Este cambio se debe a la hipótesis de que el banco central de Estados Unidos no realizará ni un solo recorte de tipos este año.
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