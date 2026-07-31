Resumen diario: Wall Street recupera terreno; ¿otra intervención en el mercado del yen?❓

El principal factor que impulsó la volatilidad de hoy fue el fuerte aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que llevó al mercado bursátil a una verdadera montaña rusa. El rendimiento de los bonos a 30 años subió esta semana hasta su nivel más alto desde 2007, situándose en torno al 5,26%, mientras que el rendimiento de referencia de los bonos a 10 años superó el 4,7%, su nivel más elevado desde enero de 2025. Los inversores han perdido la confianza en la determinación del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, para combatir la inflación, pese a sus garantías de que sigue comprometido con el proceso, aunque él mismo admitió que no dispone de una varita mágica. El mercado también estaba asimilando los resultados financieros de las principales empresas tecnológicas, entre ellas Apple y Amazon, lo que intensificó aún más la volatilidad durante la sesión. En el frente geopolítico, el ejército iraní informó de ataques contra bases militares estratégicas de Estados Unidos en Kuwait y Baréin, en respuesta a la última oleada de ataques estadounidenses contra Irán. Irán también atacó petroleros en el estrecho de Ormuz, un punto de paso clave para el comercio mundial, lo que impulsó brevemente los precios de la energía debido al temor a interrupciones del suministro. A pesar de estas tensiones, el viernes surgieron señales de que los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz se estaban reanudando, lo que alivió temporalmente las preocupaciones por el suministro en el mercado petrolero. Los datos macroeconómicos publicados el viernes fueron mixtos, pero en general confirmaron la persistencia de las presiones inflacionarias en la economía estadounidense. El índice de costes laborales del segundo trimestre aumentó un 0,9% intertrimestral, superando la previsión del 0,8%, lo que alimentó la preocupación por la persistencia de las presiones salariales. Al mismo tiempo, la confianza de los consumidores en la encuesta de la Universidad de Michigan mejoró hasta los 55,2 puntos, por encima de los 54,0 esperados, mientras que las expectativas de inflación anual descendieron hasta el 4,2%, su nivel más bajo desde marzo. En la eurozona, la inflación aumentó hasta el 2,9% en julio, con diferencias significativas entre los Estados miembros. Los principales índices bursátiles estadounidenses cotizan actualmente en terreno positivo, pese a las fuertes fluctuaciones registradas anteriormente. El Nasdaq Composite subió un 0,6%, el S&P 500 avanzó un 0,4% y el Dow Jones aumentó 228 puntos, o un 0,5%. El ETF iShares Semiconductor se disparó un 5,4%, prolongando la fuerte subida del 8,5% registrada el jueves tras los excelentes resultados de Microsoft. Los futuros de los índices europeos mostraron un comportamiento más mixto: el DAX alemán subió ligeramente un 0,06%, mientras que el FTSE 100 británico cayó un 0,50% y el índice China A50 retrocedió un 0,42%. El mercado bursátil estuvo dominado por reacciones marcadamente contrapuestas a los resultados de los hiperescaladores. Apple cayó más de un 9%, pese a que sus ingresos del tercer trimestre fiscal superaron las previsiones gracias a un aumento del 22% en las ventas del iPhone; sin embargo, los ingresos por servicios y las perspectivas para el próximo trimestre quedaron por debajo de las expectativas. Amazon subió hasta un 11% tras presentar ingresos mejores de lo previsto, impulsados por la fortaleza de su segmento de servicios en la nube, lo que reforzó la confianza de los inversores en el gasto relacionado con la inteligencia artificial. Entre otros movimientos destacados figuraron una caída del 10% de Novo Nordisk tras el fracaso de un ensayo clínico de un medicamento cardíaco, una espectacular subida del 133% de Replimune después de una opinión favorable del panel de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, y los sólidos resultados de Chevron y Exxon Mobil, respaldados por los elevados precios del petróleo en medio de la guerra con Irán. En el mercado de divisas, el dólar se mantuvo relativamente estable, aunque el índice del dólar estadounidense descendió ligeramente un 0,03%. El yen japonés cayó un 0,49% frente al dólar, y los analistas destacan el valor extremadamente bajo del Z-score a cinco años del USD/JPY. Este factor, combinado con las advertencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que está preparado para intervenir conjuntamente con el Banco de Japón, podría provocar una fuerte reversión del tipo de cambio. El esloti se mantuvo estable frente al euro y al dólar, con leves alzas de entre el 0,10% y el 0,15%. En los medios de comunicación ha surgido un nuevo rumor sobre una intervención cambiaria. El yen se ha fortalecido un 0,7% frente al dólar estadounidense durante los últimos 15 minutos.

El mercado de materias primas energéticas volvió a dispararse debido a la prima de riesgo geopolítico: el crudo WTI subió un 1,10% y el Brent avanzó un 0,92% durante la jornada, tras una impresionante subida mensual de los precios del petróleo cercana al 25%. El gas natural europeo cerró el mes con un alza extraordinaria superior al 33%, reflejando las preocupaciones por el suministro antes de la temporada de calefacción. El oro y la plata se vieron sometidos a una fuerte presión por los datos restrictivos de la Reserva Federal, con caídas del 1,32% y del 2,15%, respectivamente, mientras que el cacao continuó su sólida recuperación y subió más de un 6% el viernes debido a las preocupaciones por el suministro en África Occidental.

Bitcoin cayó un 2,77%, tras un descenso generalizado del apetito por el riesgo provocado por el aumento de los rendimientos de los bonos y la postura restrictiva de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto. La presión sobre los activos que no generan intereses afectó tanto a los metales preciosos como a las criptomonedas, lo que demuestra hasta qué punto el actual entorno macroeconómico está presionando las valoraciones de los activos especulativos.

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.