El precio del oro sostiene el soporte de los 4.000 dólares

El oro ha vuelto a situarse por encima del nivel de 4.000 dólares por onza y trata de consolidarse sobre esa cota, a pesar del repunte del precio del petróleo y de la escalada de las tensiones en Oriente Medio. La resistencia del metal podría indicar que los inversores están prestando cada vez más atención a las consecuencias a largo plazo de un encarecimiento de la energía y de una desaceleración del crecimiento económico, en lugar de reaccionar únicamente a los riesgos inflacionistas a corto plazo. Además, el oro ha encontrado apoyo en unos datos de inflación en Estados Unidos más débiles de lo esperado, ya que tanto el IPC como el IPP han reducido las preocupaciones sobre un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal.

Los inversores parecen mostrarse cada vez menos dispuestos a vender oro simplemente porque hayan aumentado las expectativas de inflación. Si el temor a una desaceleración económica comienza a pesar más que las preocupaciones inflacionistas, el carácter defensivo del oro podría volver a convertirse en el principal factor impulsor de su cotización. Una ruptura sostenida por encima del rango de 4.200-4.300 dólares por onza podría señalar un regreso más sólido y duradero del capital hacia los metales preciosos. Por el contrario, una caída por debajo de los 3.900 dólares por onza sugeriría que el fortalecimiento del dólar estadounidense, el aumento de las rentabilidades de la deuda pública y el resurgimiento de las preocupaciones por la inflación vuelven a dominar el comportamiento de los mercados.

El escenario más favorable para el oro sería una relajación gradual de las tensiones en el estrecho de Ormuz, acompañada de una caída de los precios del petróleo y, en consecuencia, de una Reserva Federal con un tono cada vez más acomodaticio. Sin embargo, ese escenario está lejos de estar garantizado. El mercado del petróleo podría mantenerse estructuralmente ajustado durante un periodo prolongado, lo que podría sostener unas rentabilidades elevadas de los bonos del Tesoro estadounidense y un dólar más fuerte, dos factores que previsiblemente seguirían ejerciendo presión sobre el precio del oro